Lulu被問公司要求藝人「禁止劈腿」驚回：別被發現就好

〔記者林欣穎／台北報導〕哈林庾澄慶主持公視益智節目《哈！真相大白了》邀來Lulu「黃路梓茵」、卓義峯、許哲珮、PiA吳蓓雅、李芷婷、劉學甫等歌手同上節目。沒想到一道有關「凍卵」題目，讓自詡「凍33顆」的Lulu從參賽者搶當專家。

Lulu鳩占鵲巢當專家 親身經驗解說「凍卵」保存期限。（公視提供）

節目中出一道題目「凍卵後的卵子只有十年保存期限，過了就不能用」，讓答題的PiA吳蓓雅猶豫，而今年才剛完成凍卵手術的Lulu在現場「鳩占鵲巢」，擠到專家身旁坐下；而確實認真研究過的Lulu也幫忙解釋目前的科技與規範「沒有這個期限，即使15、20年都是可以用的，但就看你想不想用」，讓哈林聽了也恍然大悟說「看是要求一個心安，還是真的想要生育」。

而另外一道題目則出「公司要求藝人禁止劈腿是違法的，因為戀愛屬於個人自由」，這題Lulu選擇「○」， 卓義峯則認為公司會在意藝人的形象跟商業價值，持不同意見選「╳」。Lulu也解釋「公司不能要求藝人禁止戀愛、禁止劈腿，這個就很怪啊」，還說「不要被發現就好了嘛！」，頓時讓主持人哈林話接不下去，也讓一旁的許哲珮睜大眼驚嘆Lulu的回答。發現講錯話的Lulu趕緊揮手傻笑說「等一下，這（娛樂）效果不好」，哈林直呼「這題真的很刺激耶」。

哈林（中）主持公視益智節目《哈！真相大白了》，LuLu、許哲珮同上節目。（公視提供）

這題公布答案是「╳」，節目專家、律師邱靖貽解釋表示，通常在經紀的合約裡會約定藝人不能做出有損形象的行為，也可能會對藝人的形象、私生活或一般的自由有些限制，但在不違反公序良俗前提下，這些限制、規定是可以的。

Lulu接連幾題答錯落入淘汰，讓她為了保住面子聲稱上節目「不是為了宣傳」，還說自己為了能近距離看見偶像是「追星一族、哈林粉」；而卓義峯則提到在台南讀高中時曾去過哈林簽唱會，甚至還衝回家拿《海嘯》CD到現場讓哈林簽名，卓義峯說「好險，最後真的有排到！」，讓哈林讚嘆說「那應該是西元2千年的事」。

