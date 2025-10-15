男神小布《F1》上線日期來了！12月獨家飆進 Apple TV 串流

〔記者許世穎／綜合報導〕Apple Original Films正式宣布，由《捍衛戰士：獨行俠》導演喬瑟夫柯辛斯基執導、「小布」布萊德彼特主演的《F1電影》，延續突破影史紀錄的熱潮，確定於12月12日獨家登上Apple TV 全球上線，觀眾可盡情重溫賽道激情，再度燃燒極速熱血！

《F1電影》為今年度全球原創電影票房冠軍。（Apple TV提供）

該片以全球6.29億美金（約台幣193.1億元）的票房佳績成為年度原創電影票房冠軍，同時也寫下小布生涯最高票房紀錄。在台灣，《F1電影》也以破台幣5.68億元成為年度最賣座真人電影，除了同樣刷新小布在台票房成績，更成為華納兄弟影業在台發行最賣座電影。

請繼續往下閱讀...

億萬製片傑瑞布洛克海默表示：「看到全球觀眾在戲院熱烈支持《F1電影》是一件令人振奮的事。現在，我們非常興奮能透過 Apple TV 無與倫比的全球平台，將這段刺激、充滿電影感的體驗帶給全世界的影迷。與 Apple 及一級方程式賽車電影（Formula 1）合作的過程令人難忘，我們很自豪能讓全世界的影迷一同感受《F1電影》所代表的令人熱血沸騰的動作與激情。」

Apple TV+ 現已簡化為Apple TV，並推出嶄新的品牌形象。趕緊將《F1電影》加入待看清單，並將12月12日標註在行事曆中，屆時於Apple TV體驗這部極速震撼之作。在正式全球串流首播前，本片仍可於Apple TV app等數位平台購買收藏，實體影音商品由得利代理在台發行，目前正於各通路熱賣中。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法