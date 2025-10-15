自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

父愛還是控制？布蘭妮遭父親監管13年真相激辯 雙重視角揭案件核心

紀錄片《傑米 VS 布蘭妮：父女監護官司》將以雙重視角揭開布蘭妮家庭真相。（TLC 旅遊生活頻道提供）紀錄片《傑米 VS 布蘭妮：父女監護官司》將以雙重視角揭開布蘭妮家庭真相。（TLC 旅遊生活頻道提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕國際巨星小甜甜布蘭妮曾在父親傑米斯皮爾斯的監管下度過長達13年的歲月，相關輿論延燒不斷，有人質疑傑米是為了控制她以賺取更多金錢，卻也有一派說法贊同這是父愛的展現。TLC旅遊生活頻道全新紀錄片《傑米 VS 布蘭妮：父女監護官司》將以雙重視角呈現背後真相。

1998 年布蘭妮出道迅速紅遍全球，成為家喻戶曉的流行歌手，之後與前夫爭奪小孩監護權的官司中，成為媒體密切關注的焦點。在鏡頭的放大檢視下，事件越演越烈，最終布蘭妮開始接受父親傑米的監管，直到2021年底才結束這段備受爭議的管控限制。

迎來久違的自由，布蘭妮回顧長達13年無法掌握自己人生的時光，多次透過社群、回憶錄揭露其中不為人知的黑暗面，更表示可能會對父親提告，指控他貪汙財產及濫用監管權。然而，她在社群上接連發布意義不明的貼文，也讓外界對她的身心狀態抱持疑慮。

為了全面深入案件的核心，《傑米 VS 布蘭妮：父女監護官司》首度從傑米作為父親的角度出發，更罕見地使用布蘭妮的第一人稱視角道出心聲，並邀請多位關係人從不同觀點分析，並仔細檢視當事人的訪問與公開資料畫面、照片、貼文、法律文件等，揭開介入家庭紛爭的其他勢力與背後真相。

究竟這段監管關係是傑米出於保護女兒動機所做的決擇，還是檯面下別有居心的陰謀論呢？《傑米 VS 布蘭妮：父女監護官司》將以兩集的精彩內容，分別於10月17日及24日星期五晚間11點在 TLC 旅遊生活頻道播出，亦可同步於 HBO Max 收看。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中