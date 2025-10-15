父愛還是控制？布蘭妮遭父親監管13年真相激辯 雙重視角揭案件核心

紀錄片《傑米 VS 布蘭妮：父女監護官司》將以雙重視角揭開布蘭妮家庭真相。（TLC 旅遊生活頻道提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕國際巨星小甜甜布蘭妮曾在父親傑米斯皮爾斯的監管下度過長達13年的歲月，相關輿論延燒不斷，有人質疑傑米是為了控制她以賺取更多金錢，卻也有一派說法贊同這是父愛的展現。TLC旅遊生活頻道全新紀錄片《傑米 VS 布蘭妮：父女監護官司》將以雙重視角呈現背後真相。

1998 年布蘭妮出道迅速紅遍全球，成為家喻戶曉的流行歌手，之後與前夫爭奪小孩監護權的官司中，成為媒體密切關注的焦點。在鏡頭的放大檢視下，事件越演越烈，最終布蘭妮開始接受父親傑米的監管，直到2021年底才結束這段備受爭議的管控限制。

迎來久違的自由，布蘭妮回顧長達13年無法掌握自己人生的時光，多次透過社群、回憶錄揭露其中不為人知的黑暗面，更表示可能會對父親提告，指控他貪汙財產及濫用監管權。然而，她在社群上接連發布意義不明的貼文，也讓外界對她的身心狀態抱持疑慮。

為了全面深入案件的核心，《傑米 VS 布蘭妮：父女監護官司》首度從傑米作為父親的角度出發，更罕見地使用布蘭妮的第一人稱視角道出心聲，並邀請多位關係人從不同觀點分析，並仔細檢視當事人的訪問與公開資料畫面、照片、貼文、法律文件等，揭開介入家庭紛爭的其他勢力與背後真相。

究竟這段監管關係是傑米出於保護女兒動機所做的決擇，還是檯面下別有居心的陰謀論呢？《傑米 VS 布蘭妮：父女監護官司》將以兩集的精彩內容，分別於10月17日及24日星期五晚間11點在 TLC 旅遊生活頻道播出，亦可同步於 HBO Max 收看。

