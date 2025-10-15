一生僅發表三張專輯！新靈魂樂先驅狄安吉羅逝世享年51歲

傳奇R&B歌手狄安吉羅14日因癌症辭世，享年51歲。（美聯社）

〔記者許世穎／綜合報導〕開創「新靈魂樂（Neo-Soul）」風潮的傳奇R&B歌手狄安吉羅（D’Angelo），週二（14日）因癌症辭世，享年51歲。其家人透過《綜藝》發布聲明證實死訊，並感謝外界關懷，盼外界給予空間，一同「哀悼並慶祝他留給世界的音樂之禮」。

這位神祕又具靈氣的音樂人，一生僅發表《Brown Sugar》（1995）、《Voodoo》（2000）與《Black Messiah》（2014）三張專輯，卻奠定他在R&B史上的不朽地位。他以《Brown Sugar》融合經典靈魂與嘻哈元素，開創新靈魂樂時代；《Voodoo》進一步深化音樂層次，讓他抱回四座葛萊美獎，被視為該流派的代表之作。

狄安吉羅本名麥可尤金阿契爾，生於維吉尼亞州南里奇蒙，自幼學琴，並在身為牧師的父親教會中伴奏。首張專輯《Brown Sugar》在告示牌排行榜上停留長達65週，誕生如《Lady》與《Cruisin’》等多首經典。

2000年狄安吉羅的專輯《Voodoo》更將R&B推向全新高度，成為後世音樂人奉為經典的里程碑。不過《Untitled （How Does It Feel）》MV讓他意外成為性感符號，令他深感壓力，隨後淡出樂壇近十年，並歷經酒駕與持毒風波。

性格內斂、追求完美的狄安吉羅，長年於維吉尼亞州潛心創作，直到2010年代才逐步復出，2013年他在卡內基音樂廳的「Prince致敬音樂會」中，以《Baby I’m a Star》震撼全場，2014年底《Black Messiah》問世，相隔近15年，再度贏得樂評盛讚「依然散發王者魅力，以10人樂團The Vanguard領軍，每首歌都綻放靈魂光芒」。

狄安吉羅生前也參與Questlove執導紀錄片《Sly Lives!》，談及成名壓力與「天才的負擔」時表示：「不論你是做音樂還是運動，身為黑人，我們永遠得多走幾步，只為達到同樣的位置。」當被問「為什麼」時，他僅淡淡回道：「何必問為什麼？」以深沉語氣道出心聲。

狄安吉羅的專輯《Untitled （How Does It Feel）》MV：

