基哥追憶黛安基頓大讚專業「她是獨一無二的」

〔記者許世穎／綜合報導〕奧斯卡影后黛安基頓11日辭世，享壽79歲，曾和她合作《愛你在心眼難開》的「基哥」基努李維13日出席活動時大讚她非常專業，「她對我非常好，是個慷慨、慷慨的藝術家，也是一位非常特別、獨一無二的人。」

基努李維（右）曾和黛安基頓合作《愛你在心眼難開》。（翻攝自IMDB）

2003年的《愛你在心眼難開》由南西梅爾斯執導，基哥在片中飾演年輕帥氣的醫生朱利安，愛上由基頓飾演的退休劇作家艾莉卡，兩人最後發展出一段浪漫情緣。同片演出的還有影帝傑克尼克遜、亞曼達皮特、法蘭西絲麥朵曼以及與強法洛。

基哥也回憶當時合作經歷，直說：「能親眼看到她和傑克尼克遜一起工作真的很酷。他們之間的歷史、彼此的情誼與愛意，都令人動容，真的很棒。」導演南西梅爾斯13日也在社群悼念基頓，直說過去48小時真的不容易，「看到大家對黛安的悼念，讓我感到安慰。身為一名電影愛好者，我和你們一樣——我們失去了一位巨人。」

梅爾斯大讚基頓是一位傑出的演員，「她總是毫無保留地傾注真心來講述我們的故事。身為女人，我失去了一位將近40年的好友——有時她就像我的姊妹，因為我們共同經歷過太多難忘時光。身為導演，我失去了一位只能在夢中期盼的合作夥伴。」

