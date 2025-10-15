（獨家）劉文正急流勇退消失演藝圈 關門弟子揭內幕：選擇放下

「永遠的巨星」劉文正捧紅許多偶像。（翻攝自網路）

〔記者陽昕翰／台北報導〕劉文正的關門弟子楊大為即將重返舞台，出道超過30年的他，是UCLA應用數學與電腦科系的高材生，1990年大學畢業返台探親時，經《月琴》作曲人蘇來介紹給劉文正公司製作人童安格，正式進入歌壇。當時巨星劉文正正在物色一位能與霍正奇搭檔的男歌手，就挑中了形象陽光的楊大為，他們合唱的《情敵》紅遍大街小巷，成為當年的熱門歌曲。

楊大為回憶，劉文正第一次見到他時說的第一句話就是：「你很陽光。」而他成了劉文正第七位弟子，同門的大咖前輩包括「飛鷹三姝」裘海正、方文琳、伊能靜，還有巫啟賢、霍正奇、李宜文在內。

提到偶像巨星老闆劉文正，楊大為依舊難掩敬佩。他表示，劉文正為了挑選一張唱片封面，能從三百多張照片中一一篩選，追求完美、極度細心，經常早出晚歸，全心投入唱片經營。然而當旗下歌手因談戀愛而影響事業時，也讓他感到灰心，認為培養偶像的心血就這樣付諸流水。

至於劉文正選擇急流勇退的理由，楊大為認為是「身心俱疲」，他說：「對自己要求很高，達不到心中標準時，就會選擇放下。」回憶最後一次見到劉文正，當時主動向老闆提出重返校園的計畫。多年後也有在飛機上偶遇，劉文正就戴著鴨舌帽、披圍巾，依然非常低調，幾乎整段飛行都未起身。

陳凱倫與好友楊大為相約敘舊。（陳凱倫提供）

楊大為在短短兩年半內推出兩張專輯，之後申請上南加大研究所，決定放下演藝事業重返校園。1995年他重返台灣投入金融界，擔任匯豐銀行理財部經理三年，同時兼任台北之音廣播主持人，並受鴻海、中國信託聘為企業管理顧問，期間也協助歌林推出劉文正精選專輯《三月裡的小雨》。

後來楊大為返回洛杉磯照顧母親，在美國美林證券公司擔任理財顧問三年。直到2018年疫情前返台探親，與好友陳凱倫再次聯絡。

今年楊大為再度返台探親，遺憾的是高齡91歲的父親不幸於6月辭世，他守完百日後與好友陳凱倫敘舊，陳凱倫特別邀請他擔任10月18日「金曲傳愛公益演唱會」的特別嘉賓。

楊大為收到邀約立刻答應，更決定登台獻唱兩首劉文正的經典金曲向恩師致敬。

