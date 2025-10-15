自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（獨家）劉文正急流勇退消失演藝圈 關門弟子揭內幕：選擇放下

「永遠的巨星」劉文正捧紅許多偶像。（翻攝自網路）「永遠的巨星」劉文正捧紅許多偶像。（翻攝自網路）

〔記者陽昕翰／台北報導〕劉文正的關門弟子楊大為即將重返舞台，出道超過30年的他，是UCLA應用數學與電腦科系的高材生，1990年大學畢業返台探親時，經《月琴》作曲人蘇來介紹給劉文正公司製作人童安格，正式進入歌壇。當時巨星劉文正正在物色一位能與霍正奇搭檔的男歌手，就挑中了形象陽光的楊大為，他們合唱的《情敵》紅遍大街小巷，成為當年的熱門歌曲。

楊大為回憶，劉文正第一次見到他時說的第一句話就是：「你很陽光。」而他成了劉文正第七位弟子，同門的大咖前輩包括「飛鷹三姝」裘海正、方文琳、伊能靜，還有巫啟賢、霍正奇、李宜文在內。

提到偶像巨星老闆劉文正，楊大為依舊難掩敬佩。他表示，劉文正為了挑選一張唱片封面，能從三百多張照片中一一篩選，追求完美、極度細心，經常早出晚歸，全心投入唱片經營。然而當旗下歌手因談戀愛而影響事業時，也讓他感到灰心，認為培養偶像的心血就這樣付諸流水。

至於劉文正選擇急流勇退的理由，楊大為認為是「身心俱疲」，他說：「對自己要求很高，達不到心中標準時，就會選擇放下。」回憶最後一次見到劉文正，當時主動向老闆提出重返校園的計畫。多年後也有在飛機上偶遇，劉文正就戴著鴨舌帽、披圍巾，依然非常低調，幾乎整段飛行都未起身。

陳凱倫與好友楊大為相約敘舊。（陳凱倫提供）陳凱倫與好友楊大為相約敘舊。（陳凱倫提供）

楊大為在短短兩年半內推出兩張專輯，之後申請上南加大研究所，決定放下演藝事業重返校園。1995年他重返台灣投入金融界，擔任匯豐銀行理財部經理三年，同時兼任台北之音廣播主持人，並受鴻海、中國信託聘為企業管理顧問，期間也協助歌林推出劉文正精選專輯《三月裡的小雨》。

後來楊大為返回洛杉磯照顧母親，在美國美林證券公司擔任理財顧問三年。直到2018年疫情前返台探親，與好友陳凱倫再次聯絡。

今年楊大為再度返台探親，遺憾的是高齡91歲的父親不幸於6月辭世，他守完百日後與好友陳凱倫敘舊，陳凱倫特別邀請他擔任10月18日「金曲傳愛公益演唱會」的特別嘉賓。

楊大為收到邀約立刻答應，更決定登台獻唱兩首劉文正的經典金曲向恩師致敬。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中