娛樂 最新消息

「少年感男神」陳哲遠失明又失憶 笑認在伴侶面前「在外當狼、在家當狗」

〔記者李紹綾／台北報導〕「古裝女神」李沁在古裝權謀愛情劇《一笑隨歌》飾演「付一笑」，劇中與陳哲遠從宿敵變靈魂伴侶，她表示男女主角是雙強設定，兩人初次對峙就火花四射，能動手絕不廢話，「我們一上來就是互掐得狠、相愛相殺，這樣的組合本身就很吸引人」。

陳哲遠（右）、李沁（左）在《一笑隨歌》從一開始的宿敵轉變為靈魂伴侶。（愛奇藝國際站提供）陳哲遠（右）、李沁（左）在《一笑隨歌》從一開始的宿敵轉變為靈魂伴侶。（愛奇藝國際站提供）

李沁認為，男女主角的感情並非突如其來，而是在一次又一次生死交錯中累積出的信任與依戀，談起陳哲遠飾演的鳳隨歌，她說：「他在我陷入險境時總是第一個出現保護我，時間一久，情感自然會發酵，同時，付一笑也會反過來救他，兩個人互相救贖，愛就在這些細節裡滋長。」

「少年感男神」陳哲遠透露，看過劇本後，他立刻就被角色鳳隨歌的複雜性吸引，「鳳隨歌是一個外冷內熱的男人，他在權謀世界裡是狼，但在付一笑面前，他就會變成狗，可以說是在外當狼、在家當狗」，讓一旁的李沁聽了不禁笑出聲。

陳哲遠（右）拍攝《一笑隨歌》吻戲，親完李沁還上網搜她過往吻戲的合輯。（愛奇藝國際站提供）陳哲遠（右）拍攝《一笑隨歌》吻戲，親完李沁還上網搜她過往吻戲的合輯。（愛奇藝國際站提供）

另外，兩人在劇中的吻戲屢屢掀起話題，陳哲遠跟李沁互誇彼此都是吻戲達人，陳哲遠更自曝第一次跟李沁拍完吻戲後，回去就上網搜了李沁過往吻戲的合輯，因為她拍的吻戲都很出圈，李沁害羞回說：「你也有很多吻戲在網路上流傳啊！我只是希望每個吻戲都有一些變化，做到讓觀眾看了有不同感覺。」

《一笑隨歌》劇情進入高潮並持續開虐，在最新預告中，鳳隨歌雖然在付一笑拚命救治下奇蹟甦醒，卻遭遇先失明、後失憶的雙重打擊，甚至忘了自己最愛的人，究竟這對雙強CP能否克服考驗，迎來圓滿結局，成為關注焦點。《一笑隨歌》正在愛奇藝國際站熱播中。

