趙露思、白鹿之後 又有戲劇女神暴瘦突「離開中國」

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國戲劇女神近來健康頻亮紅燈，繼白鹿因為不明病因，體重從47公斤暴瘦至43公斤，難過到「只剩絕望與擔心」，譚松韻也瘦了一大圈，招牌娃娃圓臉消失，讓粉絲心疼。

譚松韻是圓臉女星代表。（翻攝自微博）

白鹿日前在《莫離》殺青現場坦言，今年8月自己出現了長期性頭痛，頸椎、脖子不適等症狀，為此停工一個月，看遍醫師、做了多項身體檢查，卻都查不到病因，讓她飽受煎熬。粉絲擔憂她與《許我耀眼》趙露思的狀況雷同，可能也罹患了焦慮症。

譚松韻出國度假。

（翻攝自微博）

譚松韻與《桃花映江山》劉學義拍攝的古裝新劇《蘭香如故》日前終於殺青，她昨晚也鬆口要「離開中國」，分享接下來的行程：「發呆、吃美食、看美景。勿念，一切安好，可能除了體重。」透露身體出狀況。

其實她之前出席「第二屆金熊貓盛典」時，就被發現瘦成紙片人，與往昔圓潤的模樣相差可能有15斤（7.5公斤），粉絲不捨她近年來連軸轉拍戲，被高強度的工作壓垮，叮嚀她這次出國度假一定要好好休息，養胖自己。

