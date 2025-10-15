自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

趙露思、白鹿之後 又有戲劇女神暴瘦突「離開中國」

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國戲劇女神近來健康頻亮紅燈，繼白鹿因為不明病因，體重從47公斤暴瘦至43公斤，難過到「只剩絕望與擔心」，譚松韻也瘦了一大圈，招牌娃娃圓臉消失，讓粉絲心疼。

譚松韻是圓臉女星代表。（翻攝自微博）譚松韻是圓臉女星代表。（翻攝自微博）

譚松韻是圓臉女星代表。（翻攝自微博）譚松韻是圓臉女星代表。（翻攝自微博）

白鹿日前在《莫離》殺青現場坦言，今年8月自己出現了長期性頭痛，頸椎、脖子不適等症狀，為此停工一個月，看遍醫師、做了多項身體檢查，卻都查不到病因，讓她飽受煎熬。粉絲擔憂她與《許我耀眼》趙露思的狀況雷同，可能也罹患了焦慮症。

趙露思、白鹿之後 又有戲劇女神暴瘦突「離開中國」譚松韻出國度假。
（翻攝自微博）

譚松韻與《桃花映江山》劉學義拍攝的古裝新劇《蘭香如故》日前終於殺青，她昨晚也鬆口要「離開中國」，分享接下來的行程：「發呆、吃美食、看美景。勿念，一切安好，可能除了體重。」透露身體出狀況。

趙露思、白鹿之後 又有戲劇女神暴瘦突「離開中國」譚松韻出國度假。
（翻攝自微博）

其實她之前出席「第二屆金熊貓盛典」時，就被發現瘦成紙片人，與往昔圓潤的模樣相差可能有15斤（7.5公斤），粉絲不捨她近年來連軸轉拍戲，被高強度的工作壓垮，叮嚀她這次出國度假一定要好好休息，養胖自己。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中