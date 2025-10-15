男星遭好友背刺活埋 靈魂伴侶頂高溫挖土營救「腿軟手破皮」

陳哲遠在《一笑隨歌》飾演夙砂大皇子「鳳隨歌」。（愛奇藝國際站提供）

〔記者李紹綾／台北報導「古裝男神」陳哲遠在古裝權謀愛情劇《一笑隨歌》成功清算弑母血仇，他劇中與李沁從一開始「互抽47鞭」的宿敵，轉變為熱吻37秒的靈魂伴侶，相關話題火速衝上微博熱搜第一，讓劇迷直呼：「太好嗑了！」

《一笑隨歌》改編自熾翼千羽小說《一笑》，講述錦繡第一女射手「付一笑」（李沁 飾）在平陵之戰射傷夙砂大皇子「鳳隨歌」（陳哲遠 飾）後遭暗算墜崖，並與他意外交會，本是國仇宿敵的兩人被迫結盟，在權謀與復仇中情愫暗生，雙強CP的對手戲火花四射。近期劇情中，在付一笑追查下，鳳隨歌驚覺自己慘遭情同兄弟的摯友「慕容曜」（左葉 飾）背叛，陳哲遠把鳳隨歌眼眶泛紅、含淚質問的細節演得極具感染力，兄弟倆就此恩斷義絕，鳳隨歌隨後也揭開母親當年遇害真相。

權謀之外，最受矚目的莫過於鳳隨歌與付一笑的情感升溫，付一笑輕聲一句「擔心你」，瞬間引爆鳳隨歌壓抑已久的情感，反手將她推至牆邊擁吻，再溫柔地抱上床，兩人吻戲情感濃烈，雖然只有37秒，卻令人印象深刻，事後付一笑躺在鳳隨歌懷中，手指輕撫他的胸口，小動作裡全是雙向奔赴的甜蜜。

不過，才剛撒完糖，劇情馬上又給觀眾重重一擊，慕容曜父子一不作二不休，聯手謀害鳳隨歌，付一笑得知鳳隨歌被埋於郊外，連忙趕往現場營救，她滿身泥土、淚流不止，一句「你醒醒啊！」撕心裂肺，成為全劇最催淚的一幕。

李沁受訪時形容這場戲拍得非常激烈，因為導演希望捕捉角色為愛拼命的真實狀態，她在超過30度的高溫下徒手扒土，不僅弄到滿身都是泥土，手也破皮，感覺整個人快缺氧，直呼：「已經挖不動了。」最後得由工作人員扶著她起身。被埋在坑中的陳哲遠則淡定笑說：「我被泥土蓋起來那一刻，感覺自己好像跟大自然融為一體了，還想著如果我繼續被埋在這裡，隔天會不會發芽，最後長成一棵樹？」《一笑隨歌》正在愛奇藝國際站熱播中。

