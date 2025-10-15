自由電子報
娛樂 最新消息

白安自爆電腦課被男同學訊息告白 樂團主唱驚呼「太輕浮了吧」

白安（右）和「傻子與白痴」主唱蔡維澤暢聊愛情與音樂。（Hit Fm聯播網提供）白安（右）和「傻子與白痴」主唱蔡維澤暢聊愛情與音樂。（Hit Fm聯播網提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕白安最近推出新專輯《星期八》，也受邀擔任Hit Fm聯播網10月「hito最大ㄎㄚ」，主持期間限定特別節目，化身「星期八」DJ，最新節目裡她邀來「傻子與白痴」主唱蔡維澤，兩人暢聊愛情、音樂與生活。

蔡維澤談到，愛上一個人確實很簡單，不用任何門檻，有時候只需要一眼一瞬間，還不知道名字前就可能愛上。他14歲讀國中時，曾出現讓他一秒瞬間喜歡上的一位女生，雖然從未開口說話也沒有聯絡，但只看了一眼，腦海裡已經跟她跑完一生，直到他25歲時，想起這位女生仍會有著當年觸動他的喜歡感覺。

白安則想到，她讀高中時曾拒絕一位男同學，這個男生每個學期都跟不同女生告白，剛好那學期輪到她，她認為那個男生也沒有多喜歡她，而且男同學是在上電腦課時告白的，透過聊天室傳訊息說喜歡她。蔡維澤直呼這有點太輕浮了吧？連個親筆情書都沒有？白安笑說，所以她也用訊息回覆拒絕他。結果發現那個男同學被拒絕後，當天竟然難過趴在座位上一整個上午。

