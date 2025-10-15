拍片撞鬼成日常！韓「恐怖女王」親曝靈異經歷「嚇到副導」

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國恐怖電影再掀熱潮！全新驚悚力作《咒你》以「買賣鬼魂」的禁忌市場為背景，描繪人性慾望與恐懼交織的極限世界觀，從故事題材到演員陣容都備受矚目。

徐令姬（左）、裴秀珉在《咒你》飾演母女。（華映提供）

韓國知名「恐怖片女王」徐令姬飾演為愛女順利考入醫學院，不惜踏入鬼市深淵的媽媽，細膩詮釋母愛的瘋狂與痛楚，跟女團「STAYC」成員裴秀珉之間的母女對手戲張力十足。

請繼續往下閱讀...

徐令姬以電影《追擊者》、《卸屍宴》、《煉獄島》等作品打開知名度，她擅長以強烈的情感刻畫女性在極端處境下的掙扎與悲劇，不時在作品中歷經窒息、溺斃、遭槍殺等極端情境，令人印象深刻，被影迷戲稱是「苦難專業戶」、「死亡專業戶」。

《咒你》徐令姬曾在片場遇過鬧鬼事件。（華映提供）

徐令姬常接演恐怖驚悚題材，自身靈異經驗也不少，拍攝《追擊者》期間，她曾在南楊州綜合攝影所的春史館親身經歷難以解釋的事件，據說春史館本身就是當地著名的靈異地點，因頻繁發生怪事而長年擺設著聖經和金剛經。

某天，她在浴室低頭準備卸下滿身的血妝時，突然聽到外面的門被打開的聲音，接著又傳來漱口杯掉落的清脆聲響，她瞬間全身發毛，不停地在心裡默念「沒事的」讓自己冷靜，但事後她發現漱口杯仍好好地放在原位，經紀人也證實那段時間沒有任何人出入，讓她感到莫名寒意。

在拍攝另一部鬼片《女哭聲》時，徐令姬曾聽到沒有人的隔壁房間傳來頻繁走動的聲音，一起演出的女星更看見鬼影閃過，當時的副導嚇到需要把驅鬼符咒貼在房間裡才能入眠，她說：「雖然每個人見解不同，不過我相信鬼魂的存在。」

徐令姬在新作《咒你》中飾演為了讓女兒考上名門大學而踏入禁忌鬼市的母親「熙真」，提起片中飾演女兒「秀妍」的STAYC成員裴秀珉，徐令姬說：「這次我把重點放在展現身為母親的悲壯與無力感上，雖然我跟秀珉幾乎沒有開心互動的橋段，但能和這麼漂亮的女兒一起演戲，感覺真的很好。」

裴秀珉初登大銀幕就挑戰鬼片。（華映提供）

裴秀珉以細膩情緒轉折詮釋青少年內心的不安與動搖，並為觀眾帶來毛骨悚然的衝擊，她說：「第一次挑戰演戲就能參與恐怖片，我覺得既新鮮又榮幸，拍攝時常想到以前的朋友，也回想起當時我們聊天、放學後一起度過的日常，這些回憶都幫助我更自然地投入角色。」《咒你》將於10月31日在台上映。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法