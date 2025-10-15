自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

天海祐希回來了！《女王偵訊室2025》12年傳奇將收官

天海祐希登場《女王偵訊室》最終章。（KKTV提供）天海祐希登場《女王偵訊室》最終章。（KKTV提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕女王天海祐希霸氣回歸！日劇《女王偵訊室2025》即將開播，該劇由田中哲司、小日向文世、速水茂虎道、鈴木浩介、でんでん（緒方義博）、塚地武雅等原班人馬再度集結，迎接系列12年的最終章。

因多年拍攝讓演員們建立起好交情，他們自嘲已經「歐巴桑化」，在現場愛聊天、講不停，反而是天海祐希成了會唸他們的「歐吉桑」，形成有趣的反差日常。

天海祐希（右二）和原班人馬回歸《女王偵訊室2025》，眾人戲外感情融洽。（KKTV提供）天海祐希（右二）和原班人馬回歸《女王偵訊室2025》，眾人戲外感情融洽。（KKTV提供）

《女王偵訊室》日前在東京舉辦首場粉絲見面會，老班底們被問到天海祐希是否有可愛的一面時，田中哲司斬釘截鐵回答：「完全沒有！倒是可怕、讓人心驚膽顫的事很多！」現場瞬間爆出大笑，其他演員紛紛點頭贊同。

小日向文世補充：「說可怕不如說嚴格。天海一出現，大家都緊張（笑）。但她在現場笑的時候又很可愛，這種反差真的很大。」田中還爆料女王反差萌的瞬間：有次天海上身換了戲服，但下身仍穿著運動褲就要去拍攝，讓他覺得非常可愛。

でんでん也幽默補刀：「如果因為什麼事情向她致歉，她說『沒關係』的語氣和狀態，根本就不像是在說沒關係。」天海自己聽到演員們一致說她可怕，也忍不住反擊：「欸，每個人都這麼說，我們居然還一起拍了12年的戲！」笑爆全場。

《女王偵訊室 2025》與年底即將上映的電影版《女王偵訊室 THE FINAL》緊密呼應，帶領觀眾一探偵訊室如何面對系列史上最棘手案件的心理攻防。

山本耕史飾演主播，與天海祐希有精彩對手戲。（KKTV提供）山本耕史飾演主播，與天海祐希有精彩對手戲。（KKTV提供）

首集故事中飾演關鍵人物的山本耕史，與天海祐希之間似乎隱藏著不為人知的過往，兩人將在偵訊室中展開命運對決，山本耕史笑說「劇本果然如預期般厚得像辭典！」

若村麻由美則飾演與山本耕史分居中的妻子，身為該作鐵粉的她透露，看到偵訊室布景時，心中就湧起「終於來到這裡了！」的激動感，這次她的角色將會做出了讓偵訊室意外的震撼行動，影響事件的發展。

《女王偵訊室2025》10月17日起，每週五在KKTV上架更新，另外粉絲也可重溫《女王偵訊室》S1~S4與2022新春特別篇，見證「偵訊室」面對最強嫌疑犯的終極心理對決。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中