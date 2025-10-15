天海祐希回來了！《女王偵訊室2025》12年傳奇將收官

天海祐希登場《女王偵訊室》最終章。（KKTV提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕女王天海祐希霸氣回歸！日劇《女王偵訊室2025》即將開播，該劇由田中哲司、小日向文世、速水茂虎道、鈴木浩介、でんでん（緒方義博）、塚地武雅等原班人馬再度集結，迎接系列12年的最終章。

因多年拍攝讓演員們建立起好交情，他們自嘲已經「歐巴桑化」，在現場愛聊天、講不停，反而是天海祐希成了會唸他們的「歐吉桑」，形成有趣的反差日常。

天海祐希（右二）和原班人馬回歸《女王偵訊室2025》，眾人戲外感情融洽。（KKTV提供）

《女王偵訊室》日前在東京舉辦首場粉絲見面會，老班底們被問到天海祐希是否有可愛的一面時，田中哲司斬釘截鐵回答：「完全沒有！倒是可怕、讓人心驚膽顫的事很多！」現場瞬間爆出大笑，其他演員紛紛點頭贊同。

小日向文世補充：「說可怕不如說嚴格。天海一出現，大家都緊張（笑）。但她在現場笑的時候又很可愛，這種反差真的很大。」田中還爆料女王反差萌的瞬間：有次天海上身換了戲服，但下身仍穿著運動褲就要去拍攝，讓他覺得非常可愛。

でんでん也幽默補刀：「如果因為什麼事情向她致歉，她說『沒關係』的語氣和狀態，根本就不像是在說沒關係。」天海自己聽到演員們一致說她可怕，也忍不住反擊：「欸，每個人都這麼說，我們居然還一起拍了12年的戲！」笑爆全場。

《女王偵訊室 2025》與年底即將上映的電影版《女王偵訊室 THE FINAL》緊密呼應，帶領觀眾一探偵訊室如何面對系列史上最棘手案件的心理攻防。

山本耕史飾演主播，與天海祐希有精彩對手戲。（KKTV提供）

首集故事中飾演關鍵人物的山本耕史，與天海祐希之間似乎隱藏著不為人知的過往，兩人將在偵訊室中展開命運對決，山本耕史笑說「劇本果然如預期般厚得像辭典！」

若村麻由美則飾演與山本耕史分居中的妻子，身為該作鐵粉的她透露，看到偵訊室布景時，心中就湧起「終於來到這裡了！」的激動感，這次她的角色將會做出了讓偵訊室意外的震撼行動，影響事件的發展。

《女王偵訊室2025》10月17日起，每週五在KKTV上架更新，另外粉絲也可重溫《女王偵訊室》S1~S4與2022新春特別篇，見證「偵訊室」面對最強嫌疑犯的終極心理對決。

