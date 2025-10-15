胡宇威告別失戀！認了愛情很簡單：常問對方2句話

胡宇威（右）在《就算一個人也可以好好的吃飯2》劇中用美食療癒另一半的身心。（公視+提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕公視+自製影集《就算一個人也可以好好的吃飯2》延續上一季的自我療癒餐桌，本季故事轉至一間民宿廚房，胡宇威與李玲葦各自經營、接待不同房客，藉由一道道料理重新學會與人連結，兩人不約而同地走進彼此的生活，也象徵從「孤單的修復」邁向「共享的溫暖」，胡宇威笑說：「我們希望觀眾能從這季感受到甜蜜，會想打從心底對一個人好。」

胡宇威飾演的「湯瑪士」從失戀廚師到這一季重新學會愛的「煮飯男友」，以料理開啟第二段愛情，他在預告中說：「我的愛情很簡單，就是不斷付出，常常問對方：『吃飽了沒？想吃什麼？』」胡宇威和李玲葦在同一張餐桌的畫面，也暗示著兩人終將相遇，逐漸發酵成一段治癒系戀愛。

請繼續往下閱讀...

胡宇威透露與李玲葦的合作感受：「我們第一季基本上幾乎沒有什麼對戲，這一次直接是談戀愛的狀態，親密戲變多了，對戲起來很舒服，也希望能帶給觀眾甜甜的感覺！」

李玲葦在《就算一個人也可以好好的吃飯2》的角色將從喜歡獨處，逐漸透過甜點打開心房和民宿客人成為朋友。（公視+提供）

特別的是，《好好吃飯2》一口氣祭出18道令人垂涎的料理，展現「吃飯是種情緒整理術」，包括清爽檸檬愛玉、鄉村烤肉、古早味春捲與經典可麗露，每一道都承載著人物的情緒與故事，讓觀眾越看越餓。胡宇威說：「我自己也常透過料理和朋友連結，一起吃飯、共享當下，其實就是最好的陪伴。」

《好好吃飯2》更將透過胡宇威與李玲葦的料理，帶領觀眾穿梭在不同角色的感情世界、一起體驗生活，李玲葦飾演的艾蜜莉從社恐少女逐漸敞開心房，她認為角色跟著情節學會與他人共享生活與食物，她笑說：「艾蜜莉和我一樣，都是很會獨處的人，但遇見湯瑪士後，她學會了分享。能一起做菜、一起吃飯，是很幸福的事。」她也期許自己像角色一樣，繼續探索、繼續成長。

《就算一個人也可以好好的吃飯2》第一部將於11月1日在公視+上線；第二部則於11月11日上線。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法