《鏈鋸人》作者短篇集來襲！《藤本樹17-26》破百萬點擊登熱搜

〔記者鍾志均／綜合報導〕《劇場版『鏈鋸人蕾潔篇』》原著作者藤本樹經典短篇漫畫集《藤本樹17-26》將分成「PART 1」與「PART 2」登台放映，預告播出後，至今突破130萬次觀看，登上Yahoo熱搜榜冠軍。

《藤本樹17_26》之《人魚狂想曲》。（采昌提供）

《藤本樹17-26》中的《人魚狂想曲》由《排球少年！！》渡邊徹明執導，融合島崎望精細的角色設計，以及石塚玲依的悠揚配樂，呈現人類少年與人魚少女在海底的唯美邂逅。

本作透過細膩的情感刻畫與夢幻的視覺風格，探索失去與尋找、記憶與羈絆，宛如一首淒美動人的戀歌，讓觀眾沉浸在海洋深處的神秘魔力，以及那若有似無的淡淡情愫之中。

《藤本樹17_26》之《醒來變成女生的病》。（采昌提供）

導演寺澤和晃自編自導的《醒來變成女生的病》以敏銳而溫柔的筆觸，描繪主角醒來，突然發現自己變成女生，以及之後所要面對的身份認同與社會偏見；本作挑戰性別框架，展現出人性的脆弱與堅韌，詮釋主角在變化中的迷惘與成長，帶給觀眾強烈共鳴與反思。

值得一提的是，PART 2中的兩部短篇《預言的那由多》與《妹妹的姊姊》被許多讀者視為藤本樹人氣作品《鏈鋸人》與《驀然回首》的創作原型，因此備受關注。

對於學生時期創作的作品如今被改編成動畫，甚至登上大銀幕，藤本樹坦言既興奮又不安，並表示：「真的可以這麼做嗎？會不會變成過度依賴他人靈感的作品呢？」

不過他也表示，雖然自己尚未親眼看過這些動畫版本，但他深信這些出自才華洋溢的導演之手的作品，一定會展現出應有的精彩水準，成為真正值得稱道的作品。

《藤本樹17-26》將與日本同步零時差，於10月17日至10月30日進行為期兩週的戲院限定上映。

