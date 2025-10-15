蒂妲史雲頓暫別影壇！《世界就是這樣結束的》成華麗謝幕之作

《世界就是這樣結束的》成為蒂達史雲頓暫別影壇前的最後大作。（東昊提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕影壇傳奇蒂妲史雲頓（Tilda Swinton）今年2月在柏林影展獲榮譽金熊獎「終身成就」肯定，隨之拋出「暫別影壇」的震撼彈，讓無數影迷感到不捨。她主演電影《世界就是這樣結束的》全台熱映，18日加開松仁威秀TITAN巨幕廳特別場。

素有「影壇變色龍」、「時尚仙人」等美譽的蒂妲史雲頓，以前衛俐落形象深植人心，從《納尼亞傳奇》白女巫、《康斯坦汀：驅魔神探》天使加百列，到漫威宇宙的古一大師，角色跨度廣，獲《紐約時報》選為21世紀最偉大的演員之一。

蒂妲在《世界就是這樣結束的》再展影后級強大氣場，對於此片在「講給自己聽的故事」與「自我欺瞞」間的曖昧界線產生強烈興趣，成為她主演《世界就是這樣結束的》的原因。

片中蒂妲率領群星引吭高歌，壓抑與爆發兼具的多層次演出，成為全片亮點之一，電影還集結《1917》喬治麥凱、《夜行動物》麥可夏儂、《后翼棄兵》摩西英格拉姆等眾星雲集。

導演約書亞奧本海默大讚蒂妲的演出，直說她能一邊展現母親的尊嚴與儀式感，一邊卻掩不住背後的懷疑與不安，非常耀眼；《世界就是這樣結束的》「巨幕廳」特別放映票券將於今（15）早上11點正式開賣。

