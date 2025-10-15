自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

蒂妲史雲頓暫別影壇！《世界就是這樣結束的》成華麗謝幕之作

《世界就是這樣結束的》成為蒂達史雲頓暫別影壇前的最後大作。（東昊提供）《世界就是這樣結束的》成為蒂達史雲頓暫別影壇前的最後大作。（東昊提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕影壇傳奇蒂妲史雲頓（Tilda Swinton）今年2月在柏林影展獲榮譽金熊獎「終身成就」肯定，隨之拋出「暫別影壇」的震撼彈，讓無數影迷感到不捨。她主演電影《世界就是這樣結束的》全台熱映，18日加開松仁威秀TITAN巨幕廳特別場。

素有「影壇變色龍」、「時尚仙人」等美譽的蒂妲史雲頓，以前衛俐落形象深植人心，從《納尼亞傳奇》白女巫、《康斯坦汀：驅魔神探》天使加百列，到漫威宇宙的古一大師，角色跨度廣，獲《紐約時報》選為21世紀最偉大的演員之一。

《世界就是這樣結束的》中文版海報。（東昊提供）《世界就是這樣結束的》中文版海報。（東昊提供）

蒂妲在《世界就是這樣結束的》再展影后級強大氣場，對於此片在「講給自己聽的故事」與「自我欺瞞」間的曖昧界線產生強烈興趣，成為她主演《世界就是這樣結束的》的原因。

片中蒂妲率領群星引吭高歌，壓抑與爆發兼具的多層次演出，成為全片亮點之一，電影還集結《1917》喬治麥凱、《夜行動物》麥可夏儂、《后翼棄兵》摩西英格拉姆等眾星雲集。

導演約書亞奧本海默大讚蒂妲的演出，直說她能一邊展現母親的尊嚴與儀式感，一邊卻掩不住背後的懷疑與不安，非常耀眼；《世界就是這樣結束的》「巨幕廳」特別放映票券將於今（15）早上11點正式開賣。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中