娛樂 最新消息

于朦朧生前「絕命4站」順序全揭露！爆中國演藝圈殘忍「虐殺遊戲」

中國男星于朦朧死因在網路熱度高居不下。（翻攝自微博）中國男星于朦朧死因在網路熱度高居不下。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星于朦朧上月11日墜樓身亡，至今超過一個月，即便官方和于朦朧媽媽在微博都稱是意外墜樓，但疑點重重，依舊是外界關注的熱門話題。近日最新爆料指出，于朦朧「受虐第一現場」並非一開始傳出他墜樓身亡的北京陽光上東社區，根據目前流傳的短影片、截圖與相關貼文拼湊出他生前疑似的4站順序，可看出這是中國演藝圈殘忍的「虐殺遊戲」。 

最近北京798美術館展出一系列驚悚作品，其中包括超逼真的屍體、四肢殘骸、人皮製成服裝。其中一件粉色外套，竟疑似與于朦朧生前穿的服裝非常相似，此外，于朦朧生前曾在該區的展演空間辦畫展，網傳影片指稱該地疑似為首個囚禁地點。

于朦朧生前曾於北京798 CUBE辦畫展，6月時還拍照打卡，上傳小紅書。（翻攝自Threads）于朦朧生前曾於北京798 CUBE辦畫展，6月時還拍照打卡，上傳小紅書。（翻攝自Threads）

其次便是北京寶格麗酒店，距離北京798美術館的車程約莫15分鐘，有網友發現于朦朧生前曾現身該間五星級飯店，還拍攝一系列照片，但事後卻傳出監視器無故被清空、房間拆除、地面清洗3天，而事發前一晚，導演程青松等人在此處舉辦「死亡飯局」，網傳影片指出于朦朧疑似被帶來該飯店參與飯局。

第三站則是北京嘉美風尚中心，有自稱該處住戶親眼目睹于朦朧被架走的畫面，被門口的攝影機錄下，但目前並無監視器原始影像，未經證實。

最後便是北京陽光上東社區，也是于朦朧墜樓地點，網友最早指出于朦朧被安排「兩度墜樓」，第一次的墜樓他掉落在花圃，隨後又被人拖回房間裡施暴，再度被丟下樓，狀況相當悽慘。

然而于朦朧事件不單純是意外，他過世後牽扯演藝圈大佬，甚至是中共高層陰謀論，即便有大批網友要求重啟調查也依舊未果，各大社群也屏蔽相關討論串、封鎖關鍵字，讓不少人更加質疑事件背後的透明度。

