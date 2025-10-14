鹿港演唱會有盧廣仲 彰化台語音樂節來了曹雅雯

彰化台語音樂節史上最強卡司，來了金曲歌后曹雅雯。（取自台語文創意園區臉書）

〔記者劉曉欣／彰化報導〕終於等到了！許多人還沉浸在日前「潮派鹿港音樂祭」壓軸的三金歌手盧廣仲的歌聲，這星期六換彰化「台語音樂節」將由金曲台語女歌手曹雅雯壓軸登場，這也是彰化市台語文創意園區史上最強的卡司陣容！

台語文創意園區與關懷文教基金會主辦的「台語音樂節」，將於10月18日登場，早上由蛹Young藝術合唱團、番薯仔樂團先登場，蛹Young藝術合唱團以彰化市平和國小毛毛蟲合唱團為班底，番薯仔樂團主要是由教育界校長與老師來組成，除了黃宏田、施榕鑫、洪維振、博任、焜雄、建佑以外，後來還加入前彰化縣長周清玉。

除了壓軸曹雅雯將於3點45分登場，將演唱4首歌，其中包括剛播映的《零日攻擊》片尾曲的風聲人影。另外從下午2點開始，先由半線室內樂上台，這是彰化縣子弟陳沛梧與孟祥瑜所組成，以西洋古典音樂帶入傳統空間。接著是曾立馨HugMuzik樂團，結合北管與台語流行音樂元素來創作，以及昭霖佮甜吻吻樂團。

由於台語文創意園區位於卦山路，也就是生活美學館旁，附近停車空間有限，主辦單位提醒有意參加台語音樂節的民眾，也可以在八卦山下停好車，再走天空步道到生活美學館。

彰化台語音樂節史上最強卡司來了。（取自台語文創意園區臉書）

