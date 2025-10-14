台日影像牽手！4部強作登日本「山形影展」歷年之最

〔記者鍾志均／台北報導〕日本山形國際紀錄片影展被譽為「亞洲紀錄片殿堂」，今年台灣紀錄片表現亮眼，共有4部作品入圍競賽，創下歷年之最！

《侯硐奇譚》收錄台灣侯硐十幾個異事奇聞。（Taiwan Docs提供）

4部入圍競賽之台灣紀錄片包含入圍「亞洲千波萬波」競賽的《烤火房的一些夢》導演Sayun Simung、《侯硐奇譚》導演宋承穎、胡清雅；入圍「國際競賽」的《日泰小食》導演冼澔楊、《公園》導演蘇育賢，逾100位來自世界各地的紀錄片工作者與台灣影人齊聚一堂，場面熱鬧非凡。

「台日家庭電影：小規格、大宇宙」單元放映來自影視聽中心的膠卷藏品。（國家影視聽中心提供）

國家電影及視聽文化中心（國家影視聽中心）「Taiwan Docs 台灣紀錄片海外推廣平台」趁勢與山形影展推動合作，促成「台日家庭電影：小規格、大宇宙」單元，聚焦中心藏品，其中更放映山形與花蓮同樣在1960年代拍攝的歷史影像，在此刻更顯珍貴。

「台日家庭電影：小規格、大宇宙」單元於日前放映完畢，精選去年台灣國際紀錄片影展（TIDF）策畫之「無題之卷：小規格業餘電影，還有其他」單元中的系列作品，放映來自影視聽中心的9.5mm與8mm膠卷藏品，並邀請台灣電影學者史惟筑從旁補充脈絡。

片單包含日治時期1935至1943年間鹿港大家族丁家的丁瑞魚醫生，與紀實攝影師許蒼澤於1960-70年代拍攝家人與生活的影像紀錄；動人的日常紀實影像跨越時空，與日本本地的小規格家庭電影遙相對話，活動場場爆滿、獲得廣大迴響。

山形影展台灣之夜與會嘉賓大合照。（Taiwan Docs提供）

此外，今年備受關注的節目，還有與花蓮影視基地合作的「重返：山形 X 花蓮1960s」。影視聽中心致力保存影音文化資產，本節目自台影新聞片開放資料庫中擷取1960年代的花蓮切片，將之與同年代的山形市的紀錄影像串連，更邀請到林強為影像配樂，將藏品轉化為與大眾產生情感連結的影像作品，帶領觀眾重返兩座城市1960年代的生活記憶，也呼應近幾年台日經歷重大事件時互助的珍貴友誼。

國家影視聽中心執行長杜麗琴於山形影展台灣之夜致詞。（Taiwan Docs提供）

國家影視聽中心與山形影展合辦台灣之夜，擴大台灣紀錄片和影人的國際交流與曝光，執行長杜麗琴於活動當晚致詞，表示：「非常開心今年可以與山形影展合作特別單元並舉辦台灣之夜，期待紀錄片跨越文化創造的交流與連結。」

研究策展處處長林木材則強調，山形影展與TIDF台灣國際紀錄片影展淵源深厚，希望兩者的友誼和夥伴關係能長遠繼續，並歡迎大家參加明年5月舉辦的第十五屆TIDF！」

