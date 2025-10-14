自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

西班牙瓦倫西亞音樂節首次舉辦「台灣專場」創辦以來第一個合作的亞洲國家

FRαNKIE阿法希望在西班牙的演出能獲得當地民眾喜愛。（FRαNKIE阿法提供）FRαNKIE阿法希望在西班牙的演出能獲得當地民眾喜愛。（FRαNKIE阿法提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕西班牙瓦倫西亞「Pro Weekend Fest國際音樂節」明（15日）登場，今年首次邀請台灣音樂人參與，並將在「台灣之夜」展現來自台灣的音樂魅力，進行文化交流。

台灣流行音樂團隊Robot Swing及FRαNKIE阿法將於10月15日至18日音樂節期間演出，並舉辦「台灣焦點」專場，與歐洲音樂產業專業人士交流。此外，Robot Swing及FRαNKIE阿法延伸規劃於10月19日在馬德里Funhouse獨立音樂空間舉辦「台灣之夜」，希望透過演出讓西班牙民眾感受台式流行音樂魅力。

Robot Swing很期待到西班牙參加音樂節演出。（Robot Swing提供）Robot Swing很期待到西班牙參加音樂節演出。（Robot Swing提供）

Robot Swing表示，這次歐洲首演將帶來全新作品，團員覺得飛到這麼遠的地方表演很不真實，希望可以很享受舞台。此外，FRαNKIE阿法這次將搭配「國語作業簿」DJ賴皮共同演出，阿法表示，對這次赴西班牙演出很期待，也特別準備一些有趣混音。

文化部駐西班牙文化組長張祐瑄表示，今年駐西組與「Pro Weekend Fest國際音樂節」首次合作，台灣成為音樂節自創辦以來第一個合作的亞洲國家，也是今年度唯一合作的焦點國家，駐西組將持續促進西班牙民眾了解台灣流行音樂文化，並協助台灣音樂團隊拓展歐洲市場，開創更多交流合作契機。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中