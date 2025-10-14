西班牙瓦倫西亞音樂節首次舉辦「台灣專場」創辦以來第一個合作的亞洲國家

FRαNKIE阿法希望在西班牙的演出能獲得當地民眾喜愛。（FRαNKIE阿法提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕西班牙瓦倫西亞「Pro Weekend Fest國際音樂節」明（15日）登場，今年首次邀請台灣音樂人參與，並將在「台灣之夜」展現來自台灣的音樂魅力，進行文化交流。

台灣流行音樂團隊Robot Swing及FRαNKIE阿法將於10月15日至18日音樂節期間演出，並舉辦「台灣焦點」專場，與歐洲音樂產業專業人士交流。此外，Robot Swing及FRαNKIE阿法延伸規劃於10月19日在馬德里Funhouse獨立音樂空間舉辦「台灣之夜」，希望透過演出讓西班牙民眾感受台式流行音樂魅力。

Robot Swing很期待到西班牙參加音樂節演出。（Robot Swing提供）

Robot Swing表示，這次歐洲首演將帶來全新作品，團員覺得飛到這麼遠的地方表演很不真實，希望可以很享受舞台。此外，FRαNKIE阿法這次將搭配「國語作業簿」DJ賴皮共同演出，阿法表示，對這次赴西班牙演出很期待，也特別準備一些有趣混音。

文化部駐西班牙文化組長張祐瑄表示，今年駐西組與「Pro Weekend Fest國際音樂節」首次合作，台灣成為音樂節自創辦以來第一個合作的亞洲國家，也是今年度唯一合作的焦點國家，駐西組將持續促進西班牙民眾了解台灣流行音樂文化，並協助台灣音樂團隊拓展歐洲市場，開創更多交流合作契機。

