劉敬怒砸玻璃飆戲太真 《自殺通告》黃迪揚「魔王場」拍逾20遍

新生代演員劉敬拍過《華燈初上》打開知名度。（記者王文麟攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕新生代演員劉敬拍過《華燈初上》打開知名度，今年以電影《失明》角逐金馬最佳新演員獎，他在新片《自殺通告》飾演一名性格直率衝動的學生邱俊成，因看不慣高壓體制，常耍叛逆，頂撞師長，眼神很有戲。

劉敬今出席試片映後，表示拍片時會回想青春期和爸媽吵架時的狀態，放入角色裡；片中劉敬有場怒揍玻璃，又對老師黃迪揚出拳，他說：「拍之前我一直跑步培養情緒，有先確定好揮拳的位置跟時機讓迪哥配合，一切安全，沒有受傷！」

黃迪揚今年以《影后》、《選物家》雙料入圍金鐘獎。（記者王文麟攝）

黃迪揚今年以《影后》、《選物家》雙料入圍金鐘獎，演技實力有目共睹，他在《自殺通告》有場拿藥盒的自白戲，堪稱他的魔王場，拍了快20遍，原本導演周冠威認為OK了，他卻提議要再重拍，讓導演大讚，「精采演出就是演員鍥而不捨嘗試去成就的！」

黃迪揚坦言該場戲當下內心超亂，更怕不能更好該怎麼辦，他說：「但不管，就衝了！沒讓自己後悔，還好大家再給我一次機會。」《自殺通告》11月7日在台上映。

