自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

劉敬怒砸玻璃飆戲太真 《自殺通告》黃迪揚「魔王場」拍逾20遍

新生代演員劉敬拍過《華燈初上》打開知名度。（記者王文麟攝）新生代演員劉敬拍過《華燈初上》打開知名度。（記者王文麟攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕新生代演員劉敬拍過《華燈初上》打開知名度，今年以電影《失明》角逐金馬最佳新演員獎，他在新片《自殺通告》飾演一名性格直率衝動的學生邱俊成，因看不慣高壓體制，常耍叛逆，頂撞師長，眼神很有戲。

劉敬今出席試片映後，表示拍片時會回想青春期和爸媽吵架時的狀態，放入角色裡；片中劉敬有場怒揍玻璃，又對老師黃迪揚出拳，他說：「拍之前我一直跑步培養情緒，有先確定好揮拳的位置跟時機讓迪哥配合，一切安全，沒有受傷！」

黃迪揚今年以《影后》、《選物家》雙料入圍金鐘獎。（記者王文麟攝）黃迪揚今年以《影后》、《選物家》雙料入圍金鐘獎。（記者王文麟攝）

黃迪揚今年以《影后》、《選物家》雙料入圍金鐘獎，演技實力有目共睹，他在《自殺通告》有場拿藥盒的自白戲，堪稱他的魔王場，拍了快20遍，原本導演周冠威認為OK了，他卻提議要再重拍，讓導演大讚，「精采演出就是演員鍥而不捨嘗試去成就的！」

黃迪揚坦言該場戲當下內心超亂，更怕不能更好該怎麼辦，他說：「但不管，就衝了！沒讓自己後悔，還好大家再給我一次機會。」《自殺通告》11月7日在台上映。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中