娛樂 最新消息

吳宗憲第四個女兒知道嗎！陳零九不退圈了 無預警宣告下一步

陳零九今天浮出水面。（翻攝自IG）陳零九今天浮出水面。（翻攝自IG）

〔記者張釔泠／綜合報導〕陳零九今年5月因閃兵事件形重挫形象，演藝事業全面停擺，7月時更無預警刪除IG所有追蹤，清空發文，僅剩下一篇道歉聲明，引發退出演藝圈的猜測，不過他今（14）日晚間卻無預警在IG發表一段影片，演唱了新歌的片段，只寫下「10／17」以及註記「刪了」，似在預告倒數3天要復出。

陳零九今天浮出水面。（翻攝自IG）陳零九今天浮出水面。（翻攝自IG）

陳零九近年爭議不斷，曾因代言非法虛擬貨幣平台捲入官司，前往私人招待所參加朋友聚會，現場其中一人卻被搜出大麻菸，後來再爆出涉嫌偽造病歷閃兵。此外感情世界也很精彩，去年曾被拍到與「Miusa」妙莎一同回到住處過夜，吳宗憲原本把Miusa視為「第四個女兒」，卻因此事而大動肝火，之後Miusa就遭到吳宗憲「冷凍」，今年約滿後也不再續約，父女分道揚鑣。

停工這段期間，又有網友翻出他7年前在節目上的言論，怒批他「低俗」、「接近性騷擾」，他浮出水面道歉，解釋當下的回答只是一個玩笑，沒有不尊重女性的意思，但也認為自己的回答不妥，接受大家的指正。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

