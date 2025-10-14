楊祐寧深情送別癌逝父 最後一刻擁抱淚崩：我們會再見

楊祐寧分享與爸爸過往回憶。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕楊祐寧的父親楊進元，今年6月因身體不適就醫，起初只是腎臟發炎、尿道結石，卻在檢查後被診斷出惡性腫瘤，且已轉移至胸部及腹部。經歷多月治療，仍不敵病魔，於12日凌晨離世。楊祐寧今（14日）在臉書貼出多張與父親的生活照，一句「我們會再見」，成了他對父親最後的溫柔承諾。

楊祐寧回憶與父親的點滴，從意外喝醉摔斷鎖骨的深夜，到住院治療的日子裡，父親總以幽默化解病痛，「我走進急診室，看著你還在招呼護士，像是在店裡拉客人，一副『欸，楊祐寧來了，嘿嘿』的樣子」，那份熟悉的玩笑語氣，如今成了永遠的記憶。

楊祐寧提到，三個月以來，他夜夜到醫院陪伴，為父親禱告、朗讀聖經，講解故事的寓意，盼用信仰與愛為父親帶來安慰，「我們一起看《出埃及記》的紀錄片，我說你像摩西，要逃離法老的權勢，結果轉頭才發現你在醫院的造型更像是法老，光頭穿著袍子坐在那，我跟嘟幫你按摩，你要我們好好服侍你，不然就要拿鞭子抽我們，我們都笑了」，這份苦中帶笑的陪伴，成了父子最後的溫柔時光。

楊祐寧形容，這段旅程如信仰的考驗，「我們從惶恐到面對，再到信心滿滿，然後被擊敗，再重新提起信心，不斷循環」，某一天晚上，他與父親並肩而坐，共讀聖經中的話語：「雖然無花果樹不發旺，葡萄樹不結果……然而我要因耶和華歡欣。」當被問及有何感謝之事時，父親微笑說：「我覺得很幸福，我們家的關係從來沒有這麼親密過。」

在最後一夜的告別，楊祐寧抱著父親，哽咽對他說：「你真是我們家的troublemaker，在店裡你永遠都在帶頭作亂，但你真是一個有福的人，因為你一生為你自己所做的事情感到開心，你享受在你的工作裡面。」父親看著他點頭微笑，像是對兄弟般地回應，楊祐寧在文末寫下：「我抱著你說，我知道我們會再見，因為這是我們心裡最美好的盼望。」

