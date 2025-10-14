自由電子報
娛樂 最新消息

坤達「醜到判若兩人」卻無緣金鐘 柯佳嬿心疼發聲

〔記者蕭方綺／台北報導〕柯佳嬿曾拿過2次金鐘戲后，今年再以《童話故事下集》入圍戲劇女主角獎，也是第三度和楊謹華搶后冠。柯佳嬿今參與Netflix金鐘派對，受訪時提到和楊謹華前陣子吃飯，沒刻意聊到金鐘話題，但她印象深刻的反而是那天剛好是「超級月亮」，「大家都覺得累累的」。至於這回有沒有特別想拿獎？她回：「我一直都滿隨緣，沒有特別想（拿），但獎座總是不嫌多。」

坤達出席活動，談到柯佳嬿以《童話故事下集》叩關金鐘戲后，甜喊：「在我心中勝算百分百！」。（記者陳奕全攝）坤達出席活動，談到柯佳嬿以《童話故事下集》叩關金鐘戲后，甜喊：「在我心中勝算百分百！」。（記者陳奕全攝）

她老公坤達今出席活動，談到柯佳嬿以《童話故事下集》叩關金鐘戲后，甜喊：「在我心中勝算百分百！」她受訪時得知坤達的話，也回敬他，認為他在《正港分局》造型犧牲，被許多網友稱「醜到爆！根本判若兩人」，卻無緣金鐘，和同劇劉以豪都是她心中遺珠。

柯佳嬿曾拿過2次金鐘戲后，今年再以《童話故事下集》入圍戲劇女主角獎。（記者王文麟攝）柯佳嬿曾拿過2次金鐘戲后，今年再以《童話故事下集》入圍戲劇女主角獎。（記者王文麟攝）

編導李念修入圍戲劇節目導演獎和編劇獎，開心表示：「喜劇能入圍這麼多獎項真的很難得，佳嬿能入圍我也很開心。」導演指出許多人對柯佳嬿這次的表現感到驚艷，「她給人印象很有氣質，這次一上來就罵髒話、演得很奔放，反差很大。」

柯佳嬿、編導李念修、製作人黃薇夏、監製孫嘉騏。（記者王文麟攝）柯佳嬿、編導李念修、製作人黃薇夏、監製孫嘉騏。（記者王文麟攝）

李念修也提到自己在編導《童話故事下集》其實一度想放棄編劇，她從2009年開始寫劇本，寫了十年都沒什麼作品被拍出來，《童話》剛好是第十年的轉折點。當時她到行天宮求籤，關聖帝君給她很大的鼓勵，她拜拜完和朋友聊天，立刻聊出《童話》的內容，「我就熬過去，告訴自己『關老爺說你可以』。」

