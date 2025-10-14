于朦朧最後足跡？ 北京飯店密道曝光監視器遭清空

（左起）導演程青松、于朦朧、女星田海蓉在案發時是否有接觸在網路被瘋狂討論。（本報合成圖，翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕37歲中國男星于朦朧離奇墜樓案疑點重重，網路輿論也持續不斷，就在墜樓案滿一個月這個時間點，又爆出于朦朧生前出入的北京某飯店疑似與798藝術館有相通的「秘密地下通道」，這個新發現再讓輿論沸騰，也成為繼生前合約黑幕曝光、死亡真相片段流出之後，出現另一新線索。網友懷疑該飯店可能是于朦朧出事的現場之一，加上日前小道消息「飯店監視器被清空、地面清洗3天」在網路流竄，整起事件愈演愈烈。

9月11日傳出于朦朧墜樓身亡消息。（翻攝自微博）

9月11日傳出于朦朧墜樓身亡消息，北京公安在24小時內火速結案，並將事件定調為「意外墜樓」，網友追查于朦朧最後活動軌跡，發現事發前晚于朦朧曾與導演程青松、女星田海蓉曾一同在該飯店現身。目前程青松與田海蓉因此案不在場證明反目，甚至頻頻隔空喊話，田海蓉更推翻程青松「整晚聚會說」，並強硬委託律師提起訴訟。

北京飯店發現祕密通道與798藝術館、屠宰場相通。（翻攝自TikTok）

網友指出飯店內某區域在于朦朧墜樓案發生後，突然封鎖3天，進行地毯式清理、監視器畫面亦隨之刪空。現在發現飯店與「北京798藝術館」間有秘密通道，認為于朦朧可能被人從第一現場798藝術館搬運至飯店。網友甚至透過無人機查找到這條偽裝成通風口的地下入口，該入口連接798藝術館、屠宰場、飯店、餐廳成為未公開的秘密地下通道，更詭異的是通道內有一顆被踩得變形的男性襯衫袖扣，該袖扣款式與于朦朧最後一次參加活動配戴的款式相同。

雖爭議延燒，飯店成為焦點，許多人湧入Google評論猛灌負評，目前飯店仍未有回應。

