自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

陳孝萱斜槓「美容院老闆娘」 演檢場老婆語出驚人：沒啥感覺

方志友、檢場、陳孝萱、連晨翔出席TVBS影集《舊金山美容院》開播記者會。（記者潘少棠攝）方志友、檢場、陳孝萱、連晨翔出席TVBS影集《舊金山美容院》開播記者會。（記者潘少棠攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕劉品言、連晨翔、章廣辰、方志友、楊銘威、檢場、陳孝萱、蔣偉文、楊晴今（14日）出席TVBS影集《舊金山美容院》開播記者會。劇中從青梅竹馬升溫成戀人的劉品言和連晨翔，因為這部作品，戲裡戲外的人生都出現了大轉折。

即將升格當媽媽的劉品言感性表示：「我現在的心情，跟接這部戲的狀態很像，原本以為要去舊金山，結果完全不是想的那樣，很多過程都充滿挑戰。」連晨翔則笑說：「問我準備好了沒？就像角色江之浩一樣，人生整個被翻轉，但遇到問題就去解決。」

戲裡開著美容院的「江家」檢場、陳孝萱與方志友，一上台立刻展現默契。飾演美容院老闆娘的陳孝萱語出驚人：「我跟檢哥真的沒什麼感覺。」飾演老公的檢場立刻補槍：「這部戲太真實，媽媽當家，老公能閃就閃。」方志友笑說：「我們家就是吵吵鬧鬧，超熱鬧的那種！」一家人的互動讓現場笑聲不斷。

左起檢場、方志友、連晨翔、劉品言、陳孝萱、楊銘威、楊晴、章廣辰、蔣偉文出席TVBS影集《舊金山美容院》開播記者會。（記者潘少棠攝）左起檢場、方志友、連晨翔、劉品言、陳孝萱、楊銘威、楊晴、章廣辰、蔣偉文出席TVBS影集《舊金山美容院》開播記者會。（記者潘少棠攝）

飾演臨臨集團霸總的蔣偉文，帶著從家裡鬥到職場的女兒楊晴、兒子楊銘威與章廣辰，被笑稱是「臭臉家族」，他們幾乎每場戲都十分沉重。楊銘威透露：「我們難得有一場像八點檔的劇中劇，大家都在忍笑，是少數能輕鬆面對的一天。」

《舊金山美容院》10月19日起，每週日晚間8點於TVBS 42頻道、TVBS精采台、CATCHPLAY TV TVBS歡樂台同步播出；晚間10點於愛奇藝國際版APP、Netflix上架，晚間11點中華電信MOD與Hami Video影劇館+同日播出。12月起中視將接續播出，2026年緯來戲劇台、龍華電視也能再度欣賞。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中