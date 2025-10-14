陳孝萱斜槓「美容院老闆娘」 演檢場老婆語出驚人：沒啥感覺

方志友、檢場、陳孝萱、連晨翔出席TVBS影集《舊金山美容院》開播記者會。（記者潘少棠攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕劉品言、連晨翔、章廣辰、方志友、楊銘威、檢場、陳孝萱、蔣偉文、楊晴今（14日）出席TVBS影集《舊金山美容院》開播記者會。劇中從青梅竹馬升溫成戀人的劉品言和連晨翔，因為這部作品，戲裡戲外的人生都出現了大轉折。

即將升格當媽媽的劉品言感性表示：「我現在的心情，跟接這部戲的狀態很像，原本以為要去舊金山，結果完全不是想的那樣，很多過程都充滿挑戰。」連晨翔則笑說：「問我準備好了沒？就像角色江之浩一樣，人生整個被翻轉，但遇到問題就去解決。」

戲裡開著美容院的「江家」檢場、陳孝萱與方志友，一上台立刻展現默契。飾演美容院老闆娘的陳孝萱語出驚人：「我跟檢哥真的沒什麼感覺。」飾演老公的檢場立刻補槍：「這部戲太真實，媽媽當家，老公能閃就閃。」方志友笑說：「我們家就是吵吵鬧鬧，超熱鬧的那種！」一家人的互動讓現場笑聲不斷。

左起檢場、方志友、連晨翔、劉品言、陳孝萱、楊銘威、楊晴、章廣辰、蔣偉文出席TVBS影集《舊金山美容院》開播記者會。（記者潘少棠攝）

飾演臨臨集團霸總的蔣偉文，帶著從家裡鬥到職場的女兒楊晴、兒子楊銘威與章廣辰，被笑稱是「臭臉家族」，他們幾乎每場戲都十分沉重。楊銘威透露：「我們難得有一場像八點檔的劇中劇，大家都在忍笑，是少數能輕鬆面對的一天。」

《舊金山美容院》10月19日起，每週日晚間8點於TVBS 42頻道、TVBS精采台、CATCHPLAY TV TVBS歡樂台同步播出；晚間10點於愛奇藝國際版APP、Netflix上架，晚間11點中華電信MOD與Hami Video影劇館+同日播出。12月起中視將接續播出，2026年緯來戲劇台、龍華電視也能再度欣賞。

