娛樂 亞洲

雙料港姐接捧花3年內可結婚？ 命理師看「這」驚喊：旺到不行

「雙料港姐」陳曉華（左）與廖家儀在《命運好好玩》節目上同台，兩人以粵語相談甚歡。（JET綜合台提供）「雙料港姐」陳曉華（左）與廖家儀在《命運好好玩》節目上同台，兩人以粵語相談甚歡。（JET綜合台提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕「雙料港姐冠軍」陳曉華近年轉戰演藝圈，從零經驗的新人成長為TVB力捧女主角，憑《新聞女王》一角爆紅。她近日來台宣傳新劇《金式森林》，笑言從護理師轉行演藝的過程「真的不輕鬆」，但一切努力都讓她更珍惜現在的舞台。節目中，她也聊到自己的婚禮趣事與命理運勢，大方表示：「結婚還早，現在最想衝事業、賺大錢！」

從護理學院畢業到成為港劇女主角，陳曉華的演藝之路充滿挑戰。她坦言初入行時壓力很大，為了改善發音、口條流暢，她每天咬軟木塞練習「字正腔圓」；為了演武打戲，還特地去學跆拳道。第一次接演女主角時，網上出現不少酸民質疑她「憑什麼當主角」，讓她一度沮喪，但最終靠著樂觀心態與堅持撐過低潮。「拍完戲太放鬆，兩個月胖了十磅（約4.5公斤），後來花三個月才瘦回來。」她笑說：「當演員真的不輕鬆！」

陳曉華近日來台宣傳新劇《金式森林》，登上節目《命運好好玩》聊命理與事業近況。（JET綜合台提供）陳曉華近日來台宣傳新劇《金式森林》，登上節目《命運好好玩》聊命理與事業近況。（JET綜合台提供）

陳曉華也分享，日前出席閨蜜婚禮時，新娘拋出的捧花意外直接掉進她手裡。按照香港習俗，接到捧花三年內會結婚，但她笑言：「這份好運我全拿來衝事業！」節目上三位命理老師也一致指出，她今年事業運、財運旺盛，唯獨感情運平淡。她灑脫回應：「能專心賺錢最實在！」主持人陳亞蘭則鼓勵她：「放輕鬆，自然會遇到好老公。」

陳曉華主演的新劇《金式森林》已於10月13日在香港開播，台灣各大平台將陸續上架。該劇由TVB三屆視帝郭晉安領銜主演，兩人上演跨越30歲年齡差的「忘年戀」，火花十足。此外，她也透露因《新聞女王》中的記者「唐芷瑤」一角爆紅後，第二季將全面升級。

☆民俗說法僅供參考☆

