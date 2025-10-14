《難哄》快閃店10/15進駐台南 神還原經典香港電梯場景

《難哄》快閃店場佈經典慶生場景劇照，已吸引部分粉絲拍照朝聖。（記者王姝琇攝）

〔記者王姝琇／台南報導〕由藝人白敬亭和章若楠主演、台灣知名導演瞿友寧執導的爆紅夯劇《難哄》，討論熱度居高不下；特別打造快閃店明（15）日起至11月20日將在台南南紡購物中心盛大展開，神還原全新經典電梯場景，粉絲必朝聖。

府城迎來浪漫體驗！《難哄》快閃店明將於台南登場，是繼台北場引爆粉絲排隊人潮後，再度打造快閃店，除將台北場熱門打卡場景「北榆麵館」及劇組道具完整移師台南場，更首度設置全新「香港電梯場景」打卡點，帶來不同於台北場的情境氛圍、新款道具與周邊商品；另有劇中經典慶生場景，男女主角共用草莓蛋糕的唯美劇照，將粉絲拉進滿滿曖昧氛圍。

另外「重慶加班展」展出《難哄》經典畫作、校園制服更首度空運來台，帶來驚喜！活動方面，贈品明星小卡與海報也出現新款式。快閃店場佈今天如火如荼進行中，經典慶生場景劇照已吸引部分粉絲拍照朝聖；讓哄蜜們直呼「再衝一波」！

