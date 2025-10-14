命理師警告 天刑星衝擊3生肖恐陷財務危機

命理師姚本軍近日提醒，受到天刑星影響，有3種生肖的人恐遭遇財務問題。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕命理師姚本軍近日提醒，受到天刑星影響，有3種生肖的人恐遭遇財務問題。他指出天刑星在紫微斗數中帶著「刀鋒之氣」，它象徵決斷、對抗、權力介入與發率邊界，當天刑星牽動到財務，往往預示財務上的分、契約上的爭議、一時判斷失誤造成損失。天刑星並非「破財」的星，更像一面鏡子，照見人對權益、邏輯、金錢邊界態度，也讓人學會「面對責任，界定所有」。今年秋季天刑星帶來的氣息明顯，將使人金錢流向變得敏感，尤其涉及人際、合夥、投資、合約，更容易出現爭執、誤會、責任模糊現象。

另外天刑星的影響經常伴隨突發性，如追討帳款、查稅、投資失利、因人際誤會引起金錢糾葛，這股力量表面令人不安，深層意義則在引導人重建秩序，重回到理性、正規、誠實軌道。尤其以下3個生肖受到的影響最巨：

請繼續往下閱讀...

★生肖龍

天刑星在2025年秋天起對於生肖龍者，將直接面對金錢與自我價值間的試煉。受天刑星影響、龍者在財務相關的決策上容易出現「過度自信」或「急於行動」的傾向。若沒有清楚規劃，就可能因一時判斷錯誤陷入金錢誤區。例如投資過快、合夥條件不明，或在談判中逞強導致損失。然而，天刑星同時也讓龍者更具「危機感」，若能意識到問題並主動修正時，這顆星反而會為「整頓財務、重整秩序」的助力。

★生肖猴

天刑星在2025年秋天起對生肖猴者更具戲劇性。這段時期容易因過度信任，或一時輕忽而簽下不利條件的合約，也可能因他人拖欠、制度變動或政策限制，導致財務流動受阻。天刑星讓猴者不得不重新審視自己的財務架構，重新思考「什麼是真正的安全」。若能將焦點放在法律、稅務、契約細節的整理上，並願意求助專業人士，反而能化危為機，在結構重整中找到穩定的金流基礎。

★生肖鼠

天刑星在2025年秋天起對生肖鼠者，金錢的影響並非直接出現在帳戶上，而是透過人際關係的牽動而來。這時期容易因朋友、同事、合作夥伴而涉及金錢問題，可能有人求助借貸、合夥創業，或共同投資計畫中出現爭議。天刑星會讓鼠者看清「誰是真正可信賴的朋友」。這是一場關於信任與邊界的考驗，提醒鼠者在金錢與情誼間保持清楚的界線。若能在這段時間建立「有原則的溫柔」，懂得拒絕與保護自己，天刑星反而會幫助鼠者在往後的合作中更成熟、更具判斷力。

☆民俗說法僅供參考☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法