娛樂 最新消息

白潤音怒吼林予晞「低能」《自殺通告》崩潰戲逼哭全場

〔記者鍾志均／台北報導〕懸疑校園電影《自殺通告》今（14）舉辦媒體試片，「天才童星」白潤音飾演過動症學生，一場情緒崩潰戲怒罵「老師」林予晞「低能」，更在教室拉扯桌椅，情緒張力極大，被導演周冠威大讚是「天才演員」。

林予晞首次擔任電影女主角。（記者王文麟攝）林予晞首次擔任電影女主角。（記者王文麟攝）

林予晞首次擔任電影女主角，回憶第一次走戲排練，看到導演哭了，有感而發表示「拍一部電影很不容易，重新提醒我這是很難得的事。」她飾演的老師面臨學生升學痛苦，直呼到現在角色還沒真正下戲。

雖然片中是菁英老師，林予晞回憶學生時期為考高分特別辛苦，她說國、高中6年考試不斷，壓力大，爺爺又非常嚴厲，考不好會責備爸媽，讓她陷入憂鬱，「我印象很深刻，每次大考前我都會發燒、生病，因此表現都不太好！」

飾演學生的劉敬。（記者王文麟攝）飾演學生的劉敬。（記者王文麟攝）

飾演學生的劉敬自招：「從小到大成績在班上都是吊車尾，家裡也沒有特別給我壓力，所以一直都是保持著一個快樂就好的心態在上學。」

白潤音飾演過動症學生。（記者王文麟攝）白潤音飾演過動症學生。（記者王文麟攝）

正讀高中的白潤音也說：「學校給我一個很soft的學習環境，完全沒壓力！」然而白潤音在片中並不好過，他演出被霸凌排擠的過動症學生李恒，努力想證明自己能和一般生程度一樣。

《自殺通告》重頭戲之一是林予晞在教室安撫情緒崩潰的白潤音，白潤音從摔桌椅、奮力拉扯到不斷喊著「我就是過動症兒」，最後流下淚水令人揪心，兩人貢獻精彩演出。

導演周冠威稱讚白潤音是天才演員。（記者王文麟攝）導演周冠威稱讚白潤音是天才演員。（記者王文麟攝）

導演表示拍攝時因是長鏡頭，雙方都要強大的精神能量和體力，周冠威說：「白潤音是天才演員，年紀小小，但演戲能量澎湃，這場戲他不停重複崩潰，我一度害怕他暈倒在現場，最後完成那一刻，大家含著眼淚掌聲讚賞他。」

《自殺通告》於11月7日在台上映。

☆拒絕校園霸凌，勇敢說出來！教育部專線0800-200-885☆

