曾莞婷中空西裝火辣拚金鐘 揪黃迪揚走紅毯「這原因」遭打槍

曾莞婷揪黃迪揚走紅毯遭打槍。（記者王文麟攝）曾莞婷揪黃迪揚走紅毯遭打槍。（記者王文麟攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕曾莞婷出道27年，以《影后》首度入圍金鐘女配角獎，她今以中空西裝、側面露出南北半球造型火辣，和同劇的黃迪揚、林廷憶和嚴藝文一起參加Netflix金鐘訪問。曾莞婷坦言一開始得知入圍，興奮到昏頭，忘記戲裡飾演她經紀人的黃迪揚是典禮紅毯主持人，還傳訊息問他「有沒有榮幸一起走紅毯？」，黃迪揚幽默回她：「姐，我就不跟妳一起了，我在紅毯的另一端等妳。」

曾莞婷出道27年，以《影后》首度入圍金鐘女配角獎。（記者王文麟攝）曾莞婷出道27年，以《影后》首度入圍金鐘女配角獎。（記者王文麟攝）

難道曾莞婷為何不想跟一起入圍女配角的謝瓊煖、鍾欣凌一起走紅毯？她開玩笑說：「擔心我們會彼此抓頭髮、揪領子，怕走不到盡頭。」

而黃迪揚今年除了《影后》入圍男配角，還以《選物家》入圍迷你劇男主角獎，他目前無法想到得獎與否的緊張，因為紅毯主持更讓他焦慮，他每天會練習台詞到凌晨1點，也看往年星光大道楊小黎、蔡昌憲的主持氛圍，難道沒有直接向對方請益？他吐嘈說：「我若打給蔡昌憲，他一定會說『可以啦兄弟，你一定可以』，我就會很想掛他電話。」

他最擔憂的是禮賓車的主持，因為有一長串台詞必須背，也必須一鏡到底，今他焦慮地不斷說：「那天會不會成為笑話？很怕成為笑話，當晚就會有很多短影片都是我出糗的畫面。」

曾莞婷、黃迪揚、林廷憶。（記者王文麟攝）曾莞婷、黃迪揚、林廷憶。（記者王文麟攝）

此外，該劇入圍3名女主角、3名女配角，是精彩網內互打，其中入圍戲后的林廷憶表示，能與多位實力派演員共同入圍，感到受寵若驚，笑說：「入圍就已經非常不可思議了，我會繼續努力。」編導嚴藝文則大笑說：「曾莞婷一定是當天最辣。」曾莞婷聽聞立刻撥頭髮說：「畢竟我準備了27年。」

