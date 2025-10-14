溫妮首闖金鐘暴瘦到40公斤 許願「億萬身價男友」：得獎想吃麥當勞

溫妮以《正港分局》入圍金鐘60迷你劇新人獎。（記者王文麟攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕溫妮以《正港分局》入圍金鐘60迷你劇新人獎，她今受訪時直呼隨著典禮逼近，越來越緊張，「我還沉浸在『怎麼入圍了，很問號』的心情。」老闆阿信在入圍當天轉發限動恭喜她，有沒有趁機許願要發新專輯？她驚回：「我會不會下一秒就沒工作？」但她強調自己這樣回答，並不是怕阿信，「我很尊敬他，是偉大的前輩，我只是入圍而已，還沒有真的得獎，若要幫我寫歌，我無法想像。」

這回入圍，身價破億的男友也傳訊息恭喜她，但溫妮向男友許願：「如果得獎，可不可以吃麥當勞？」原來是原本就纖細的她，為了紅毯正在飲食控制，155公分的她目前只有40.6公斤。難道紅毯會大露特露？她回：「露脖子跟手臂啦！也沒什麼好露的感覺。」但邰智源、KID和其他木曜4超玩的成員都有給她金鐘相關建議。

請繼續往下閱讀...

溫妮以《正港分局》入圍金鐘60迷你劇新人獎。（記者王文麟攝）

然而《正港分局》剛播出時，溫妮演技其實飽受批評，「邰哥（邰智源）、導演都給我很多回饋，很享受演戲的氛圍，沒想到有一天能參加紅毯跟金鐘盛會。」問她是否曾因網友批評難過？她說並沒有因此往心裡去，反而看到許多討論坤達造型，還有邰智源很不一樣的評論。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法