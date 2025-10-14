（影）謝忻美國崩潰痛哭 點名罵「他」變態

飛往美國參加芝加哥馬拉松賽完賽激動痛哭。（翻攝自Threads）

〔記者馮亦寧／台北報導〕43歲女星謝忻近期積極挑戰馬拉松，昨（13）日她在社群平台曬出自己飛往美國參加芝加哥馬拉松賽完賽激動痛哭的影片，畫面中的謝忻頭戴拱天宮的帽子，身上披著國旗，哭得像個淚人兒，數度用手背擦掉眼淚。謝忻說：「我在痛哭的時候—教練再睡覺！他的地獄課表真的非常變態！！」

謝忻把自己參加馬拉松比賽的成績一一記錄下來，嘉義故宮南院馬拉松的時候，謝忻以6:35成績完賽；此次芝加哥馬拉松，謝忻「成功破四」，僅用3:59就完成賽事，進步明顯。

請繼續往下閱讀...

飛往美國參加芝加哥馬拉松賽完賽激動痛哭。（翻攝自Threads）

看到自己的進步，謝忻忍不住說，「我熬過來了，我每個禮拜都死好幾次」，創下個人最佳成績的時候，教練正在睡覺，謝忻整個爆氣瘋狂痛哭，完全忘記教練受傷的事情。謝忻從嘉義故宮南院馬拉松時用6：35完成賽事，再到澳洲雪梨馬拉松時成功以4：56成功站上4字頭，如今美國芝加哥馬拉松更創下3：59的最佳紀錄，讓謝忻對自己很驕傲說：「我就這麼從當年差點被關門（達馬拉松限時時限）的嘉義來到了芝加哥」。

謝忻忍不住說「我熬過來了，我每個禮拜都死好幾次」。（翻攝自臉書）

挑戰馬拉松的謝忻感性說，跑馬拉松就像是42.195公里的自我對話，她相信「要勇敢，要堅持，別放棄，妳可以」，直到跨過終點後才徹底氣力放盡，眼前一黑，甚至需要工作人員攙扶才能站著。自認沒有運動細胞、手腳不協調、腦袋不聰明、被人笑傻乎乎的謝忻，透過馬拉松感受到自己逐漸變得更好，她也鼓勵所有人：有夢想就勇敢去追吧！就是因為不容易才是夢想，如果連我都可以，你也可以。

在 Threads 查看

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法