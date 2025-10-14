楊麗音「直視失智人生」 《阿婆非死不可》揭三代同堂秘密

楊麗音以《阿婆非死不可》入圍金鐘60迷你劇集電視電影女主角獎。（客委會、客家電視台提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕楊麗音以客家電視台電視電影《阿婆非死不可》入圍金鐘60屆迷你劇集女主角獎，在黑色喜劇的語彙下正視高齡失智與三代同堂的家庭張力。該劇由客家電視出品、並獲客家委員會支持，同時入圍「電視電影獎」，展現客家影視內容的創新與厚度。客家委員會表示，《阿婆非死不可》劇情從餐桌到照護現場，讓語言回到生活、情感回到彼此，期盼透過優質影像促成世代間的理解，也讓更多人自然地在日常中接觸客語。

楊麗音在《阿婆非死不可》詮釋失智症患者。（客委會、客家電視台提供）

《阿婆非死不可》以一場風雨夜為起點，孫女「慧喬」林思廷對熟睡的阿婆「春妹」楊麗音低語：「阿婆，去死吧！」一句驚心告白牽引出一家人的秘密與動機。全片採多重視角與時空交錯的敘事，將婆媳、祖孫與族群差異（客／閩）編織成笑中帶淚的家庭寓言，在荒誕與溫柔之間，帶領觀眾直視愛與照護的難題。

楊麗音（右）在《阿婆非死不可》飾演林思廷（左）的阿嬤。（客委會、客家電視台提供）

楊麗音分享，此次詮釋的春妹阿婆是一位失智長者，她把自身生命經驗帶進角色之中，她表示家中也曾有相似症狀的長輩，準備過程裡將真實的迷惘、害怕與反覆，轉化為角色的日常反應，「希望能替他們說出那些說不出口的感受」。她坦言最大的挑戰，是以全客語完成主演；在讀本與現場皆在客語老師的指導下，不僅追求發音到位，更學會「用客語思考情緒」，讓語氣與角色生命節奏相互扣合，「很難，但很開心」。她也特別提到最難忘的一幕，與「老公」爭執的全武行場戲，導演以唯美浪漫的鏡頭語言包裹激烈情緒，幫助她找到角色的核心。

面對金鐘盛典，楊麗音透露已展開體態管理，近期以少油、少鹽、多水煮的飲食節奏維持狀態；紅毯禮服由設計師量身打造，細節仍保密中。至於幸運小物，她笑說仍在尋覓一件屬於今年的幸運小物，盼在當晚與觀眾一同見證作品的能量。這是她第8度入圍，盼能在隔19年後拿下人生第二座金鐘獎座。

