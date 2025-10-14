李沐《被害者2》與張孝全戲裡戲外都疏離 鏡頭借2年沒還

張孝全（右）和李沐。（資料照，華映提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕李沐5年前曾以《誰是被害者》第一季拿到金鐘戲劇新人獎，今年再以《誰是被害者》第二季入圍迷你劇女配角獎，是這齣戲唯一一個演員入圍代表，她今受訪時希望可以為《被害者》爭光，但平常心沒壓力，甚至連紅毯五美都不打算爭取，因她認為今年入圍的演員和作品都十分精彩。至於演了2季的爸爸張孝全有沒有恭喜？她說自己沒有張孝全聯絡方式，一旁監製曾瀚賢打趣說：「2人就像戲裡父女關係一樣疏離。」

李沐5年前曾以《誰是被害者》第一季拿到金鐘戲劇新人獎，今年再以《誰是被害者》第二季入圍迷你劇女配角獎。（記者王文麟攝）

李沐說拍戲時，張孝全知道她有玩萊卡相機，特別找了自己蒐藏的3、4顆老鏡頭給她，甚至連轉接頭都細心幫她準備，沒想到李沐一借鏡頭就是2年，她表示前陣子想要還鏡頭，才發現沒有對方聯絡方式，苦笑說：「據我所知他（張孝全）不太常用手機。」

至於同劇的劉俊謙今在日本和蔡思韵結婚，她說前陣子跟蔡思韵見面，不知道他們要結婚，但今天在群組道喜，相當開心。

問她有沒有準備幸運物？她拿出手上的香奈兒戒指，表示這就是她的幸運物，「有很多刮痕就很心安。」她自認容易跟物件產生安全感。此外，導演莊絢維、導演 陳冠仲、監製曾瀚賢都認為張孝全、蘇慧倫是他們心中的遺珠。

