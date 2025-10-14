TVB港姐陳曉華來台宣傳新劇 與廖家儀現場飆粵語

（左起）何篤霖、陳曉華、廖家儀、陳亞蘭錄影現場合影，氣氛熱絡。（JET綜合台提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕香港「雙料港姐冠軍」陳曉華近日來台宣傳新劇《金式森林》，特地上《命運好好玩》錄影，節目現場星光閃耀。她與同樣是選美冠軍出身的廖家儀首度同台，兩人一見如故，用粵語聊個不停，主持人何篤霖笑說：「你們慢慢講，我們就請家儀幫忙翻譯吧！」氣氛熱鬧又融洽。

陳曉華上《命運好好玩》宣傳新劇《金式森林》。（JET綜合台提供）

現年30歲的陳曉華，2018年奪得「香港小姐」冠軍，隔年再摘《中華小姐環球大賽》總冠軍，成為港姐史上少見的「雙冠王」。節目中，她與廖家儀現場重現「后冠走秀」，讓主持群大讚氣勢驚人。何篤霖笑虧：「現在太老練了，應該要再青澀一點！」

請繼續往下閱讀...

她挑戰高難度空中瑜伽。（JET綜合台提供）

談到當年參選契機，陳曉華笑說原本從沒想過參加，是在學校畢業前被朋友臨時推去報名，直到截止前一刻才交表。她在才藝表演中挑戰高難度空中瑜伽，苦練一個月驚豔全場，雖有小失誤仍脫穎而出，「戴上后冠那一刻腦筋一片空白，因為真的沒想到會得獎！」

在進入演藝圈前，她曾任護理師，還有過一次難忘的靈異體驗。她回憶實習時去拿醫材，開門時竟見一位穿病人服的老伯蹲在地上，還關心提醒「這樣很危險喔！」事後同事卻告訴她：「那位老伯早就不在了。」讓她當場毛骨悚然。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法