黃子韜婚禮傳鹿晗、張藝興大咖全到場 竟然出現黃牛票

〔記者馮亦寧／綜合報導〕曾經在韓國以男團「EXO」出道的中國藝人黃子韜，2024年與徐藝洋登記結婚，日前他宣布將於本月16日舉行婚禮，隨著日期愈來愈近，最近網路上竟然出現許多傳言，包括黃子韜砸重金辦世紀婚禮、邀請大咖嘉賓參加，滿滿話題被黃牛盯上，竟然出現黃牛販賣「參加黃子韜婚禮名額」，還把價格炒到接近台幣2萬元，把黃子韜氣得半死，更於今（14）日鄭重發出聲明澄清謠言。

中國網路瘋傳與黃子韜同樣是EXO出身的鹿晗、張藝興都將參加婚禮，另外「TFBOYS」王俊凱也收到邀請，屆時現場將星光熠熠，自然也讓黃牛動起歪腦筋。目前黃牛價可炒到3000～4500人民幣（約新台幣13107～19660元）。

黃子韜和徐藝洋兩人工作室今日同步發聲，強調這次的婚禮屬於「純私人」、「小範圍」方式，並沒有大場面的世紀婚禮也不會邀請任何媒體，更不可能用售票的方式讓粉絲入場。同時兩人也在聲明中表示，婚禮屬於家人朋友聚會，請外界不必過度關心。

