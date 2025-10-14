自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 亞洲

黃子韜婚禮傳鹿晗、張藝興大咖全到場 竟然出現黃牛票

中國男星黃子韜（右）去年就和徐藝洋登記結婚。（翻攝自微博）中國男星黃子韜（右）去年就和徐藝洋登記結婚。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕曾經在韓國以男團「EXO」出道的中國藝人黃子韜，2024年與徐藝洋登記結婚，日前他宣布將於本月16日舉行婚禮，隨著日期愈來愈近，最近網路上竟然出現許多傳言，包括黃子韜砸重金辦世紀婚禮、邀請大咖嘉賓參加，滿滿話題被黃牛盯上，竟然出現黃牛販賣「參加黃子韜婚禮名額」，還把價格炒到接近台幣2萬元，把黃子韜氣得半死，更於今（14）日鄭重發出聲明澄清謠言。

中國網路瘋傳王俊凱（左起）、鹿晗、張藝興將出席黃子韜婚禮。（本報合成圖，翻攝自微博）中國網路瘋傳王俊凱（左起）、鹿晗、張藝興將出席黃子韜婚禮。（本報合成圖，翻攝自微博）

中國網路瘋傳與黃子韜同樣是EXO出身的鹿晗、張藝興都將參加婚禮，另外「TFBOYS」王俊凱也收到邀請，屆時現場將星光熠熠，自然也讓黃牛動起歪腦筋。目前黃牛價可炒到3000～4500人民幣（約新台幣13107～19660元）。

黃子韜否認會有世紀婚禮，強調婚禮將是私人性小範圍聚會，也沒有通知媒體。（黃子韜工作室提供）黃子韜否認會有世紀婚禮，強調婚禮將是私人性小範圍聚會，也沒有通知媒體。（黃子韜工作室提供）

黃子韜和徐藝洋兩人工作室今日同步發聲，強調這次的婚禮屬於「純私人」、「小範圍」方式，並沒有大場面的世紀婚禮也不會邀請任何媒體，更不可能用售票的方式讓粉絲入場。同時兩人也在聲明中表示婚禮屬於家人朋友聚會，請外界不必過度關心。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中