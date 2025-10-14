自由電子報
娛樂 最新消息

BLACKPINK快閃店明開幕 「大巨蛋限定」5天搶購限定款曝光

BLACKPINK快閃店明起於臺北大巨蛋一樓正式登場。（LIVE NATION TAIWAN提供）BLACKPINK快閃店明起於臺北大巨蛋一樓正式登場。（LIVE NATION TAIWAN提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕韓團BLACKPINK將於本週末10月18、19日登上高雄世運主場館，臺北大巨蛋巡迴快閃店將於明（15）在遠東Garden City臺北大巨蛋1樓正式開幕，展開為期5天的限定活動，牆面陳列巡演影像，營造時尚展般的氛圍。

此次快閃店以「DEADLINE」巡演主題打造沉浸式空間，入口以大型霓虹粉光LOGO迎接粉絲，象徵BLACKPINK標誌性的粉黑色調貫穿全場。店內設有打卡牆與拍照小物，讓粉絲猶如置身演唱會後台。

BLACKPINK快閃店明起於臺北大巨蛋一樓正式登場。（LIVE NATION TAIWAN提供）BLACKPINK快閃店明起於臺北大巨蛋一樓正式登場。（LIVE NATION TAIWAN提供）

為回饋粉絲熱烈支持，快閃店營業時間為每日早上11點至晚上9點，活動自10月15日（三）至10月19日（日）為期5天限定舉辦。

臺北大巨蛋「BLACKPINK快閃店」販售多款巡演限定周邊，包含棒球帽、T-Shirt、帽T、帆布袋等時尚單品，以及鑰匙圈、貼紙等珍藏收藏品，讓粉絲能將「DEADLINE」系列的舞台氣勢與個人風格帶入日常生活。

BLACKPINK快閃店有許多獨家商品可供粉絲收藏。（LIVE NATION TAIWAN提供）BLACKPINK快閃店有許多獨家商品可供粉絲收藏。（LIVE NATION TAIWAN提供）

本次還驚喜推出「城市限定款」周邊，設計靈感融合在地文化與BLACKPINK巡演視覺，僅於此次POP-UP STORE獨家販售，極具收藏價值。

BLACKPINK WORLD TOUR＜DEADLINE＞POP-UP STORE IN TAIPEI

開放日期：2025.10.15（三）– 2025.10.19（日）

開放時間：早上11:00 – 晚上9:00

地點：遠東Garden City大巨蛋店1樓（臺北大巨蛋）

●所有商品皆為限量供應，商品最終品項及實際樣式，請以實物為準。

