Energy坤達復出拚太猛 腰腿舊傷未癒又曝腸胃出問題

坤達擔任愛盲基金會年度代言人，呼籲全民一起當「愛盲超人」。（記者陳奕全攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕謝坤達今（14）擔任「愛盲基金會」年度代言人，與83歲視障者吳勝雄合拍公益短片，傳遞「白手杖扶老不孤單」的感人精神。影片中，吳爺爺從因失明不敢出門，到藉由白手杖重新走出家門，坤達動容表示：「白手杖不只是輔具，更像是他們的朋友與依靠。」拍攝時他還替吳爺爺準備驚喜慶生會，氣氛溫馨又感動。



坤達與吳爺爺現場合唱《愛拚才會贏》，溫馨畫面感動全場。（記者陳奕全攝）

活動現場，坤達親身體驗視障者生活，蒙眼挑戰嗅覺、觸覺與聽覺關卡，一度笑喊：「我現在是在玩很大嗎？」最後闖到「語速怪物」關卡，必須靠聽力辨識語音，他聽到一半忍不住笑問：「剛才是有鳥叫嗎？」接著直呼「聽攏嘸」，笑翻全場。坤達感性說：「我終於明白高齡視障者要獨立生活有多難，做每件事都得全神貫注。」

坤達透露剛做完健檢，笑說腸胃要特別注意。（記者陳奕全攝）

被問到身體狀況，43歲的坤達透露剛做完健檢，為了大腸鏡檢查連日低渣飲食，目前健康狀況良好，「只是我吃東西太快，腸胃要特別注意。」他坦言因長年跳舞與拍戲累積舊傷，「我們這年紀還要做男團的動作，腰跟腿都有小傷，私下都有在復健。」最後他呼籲：「請大家一起當愛盲超人，讓視障朋友更安心走出家門。」

坤達蒙眼挑戰嗅覺、觸覺、聽覺闖關，笑喊「我現在是在玩很大嗎？」。（記者陳奕全攝）

