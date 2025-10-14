謠言不斷 微博博主透露：于朦朧媽媽、表哥都沒事

37歲中國男星于朦朧爆出離奇墜樓身亡事件。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕37歲中國男星于朦朧爆出離奇墜樓身亡事件，網友懷疑案情不單純，且案件疑點重重，官方企圖迅速結案，無奈外界輿論無法平息，更發動全球連署要求徹查真相，目前已有接近40萬響應，更作歌曲《請記住這個名字—于朦朧》。于朦朧母親9月16日透過于朦朧工作室發表聲明，隨即人間蒸發，中國YouTuber「老燈」發布影片表示「于朦朧母親自盡或被滅口」，讓外界擔心于朦朧家人遭滅口，曾經替于朦朧發聲而被約談的正義微博博主凜北川今（14）透露：「y（指于朦朧）媽媽和表哥目前都沒事」。

于朦朧墜樓噩耗傳出後，自稱于朦朧的表哥的人就在小紅書發文，表示于媽媽和親戚在北京守靈，等待驗屍及最終調查結果，警察卻將事件定調為「意外墜樓」並對參與聚會所有人都錄了口供，內容基本一致為于朦朧好友。經紀人表示這些人跟于朦朧根本不熟，墜樓處也沒有監視錄影器，工作室發的訃告也是在派出所由警察寫好命令發布的。

粉絲特別幫于朦朧寫歌，質疑死因不單純。（翻攝自YouTube）

于朦朧母親9月發出聲明時指出，「近日，我經歷了巨大的悲痛，愛子于朦朧因飲酒意外墜樓，永遠離開了我們。這一突如其來的變故，讓我們陷入了深深的哀傷之中。公安已將調查情況向我進行了通報，後事已處理完。我希望大家理性看待這起意外事件，不再進行猜測。」這則聲明被爆料是于媽媽、表哥遭到控制發出，隨後謠言四起，有人表示兩人遭遇不測，且證據已被消滅。

正義博主「凜北川」再被約談7日後，上傳毛筆字「春池嫣韻」。（翻攝自微博）

自稱有紅色背景的退役軍人凜北川先前因在網路公開談論于朦朧事件，遭受約談，他自香港赴北京約談7日後才被放出來，之後凜北川隱晦表示：「雖然我為人愚笨，最後也沒能寫出朋友們想看的內容，但還是很想感謝這幾天一直熱情到寸步不離的照顧」，且附上「春池嫣韻」毛筆字，不過這四個字猛一看很像：去他媽的。這種用晦澀方式表達不屈於公權力的態度，網友稱讚他正義。

凜北川今在微博發文，「y媽媽和表哥目前都沒事，不要亂信謠言，家屬已經報平安了。知道家屬微博是哪個的自己去看或者私聊，絕對不要輕易洩露！不要在評論區公開，擔心被別有用心的群體盯上，惡意引戰舉報，甚至造謠威脅。」

