台影視圈血汗內幕曝 導演控遭國家獎得主壓榨7年罹病

〔娛樂頻道／綜合報導〕低薪、超時工作向來是職場惡夢！台灣紀錄片導演邱育南近日公開控訴，自己在國家藝文獎得主劉嵩的團隊工作長達7年，期間長期遭遇低薪、超時與高壓環境，最終導致身心受創、罹患重度憂鬱症與解離症。

邱育南回憶，2016年研究所畢業後加入劉嵩的公司「寶花傳播」，原約定月薪2萬8000元，卻被無預警扣除勞健保與勞退，實領僅剩2萬3000元。 工作期間他幾乎全年無休，每年被取消十多天假期，沒有補休，也沒有加班費，「拍片就是自己心甘情願」，成為業界常態。

他指出，人力不足導致攝影助理必須身兼多職，「沒人幫忙就得自己扛攝影機、拉電線、爬高拍攝」。當他向劉嵩反映希望增援時，卻被回覆：「多做就是多學，不是說不怕吃苦嗎？」甚至被質疑，「怎麼現在講得像你被剝削一樣？」讓他陷入長期自責與焦慮。

邱育南提到，2023年他赴菲律賓拍攝17天，身兼多職、每日工作超過15小時，最終出現嚴重解離與恐慌症狀。返台後經醫師診斷為重度憂鬱症，必須服用抗憂鬱藥物並持續接受心理治療。

在律師建議下，他於2023年提告並最終與劉嵩達成和解，但他強調：「法律結束了，傷痛沒有結束。」表示之所以願意公開經歷，是希望能推動制度改革，呼籲政府建立影視產業的勞檢機制，以保障工作人員權益。

對於邱育南的指控，劉嵩近日公開回應表示，事件已透過法律程序和解，「該說的都在法院裡說了」。他坦言，無論法律結果如何，這件事「是我必須承擔的」，並表示會持續調整工作流程，尊重每位工作人員的角度與感受。

