娛樂 最新消息

胡凱兒怎麼了？與過去訣別 團員嘆：每月都存不到錢

胡凱兒舉辦新專輯搶聽會。（Who Cares胡凱兒樂團胡凱兒舉辦新專輯搶聽會。（Who Cares胡凱兒樂團

〔記者張釔泠／台北報導〕「Who Cares」胡凱兒樂團（以下簡稱：胡凱兒）2025年全新專輯《越過這座橋》即將在10月24日發行。日前搶先舉辦專輯搶聽會，以沉浸式展覽結合現場對談的形式登場，主唱浩澤形容，這場搶聽會讓他有種「在北美館辦展覽」的錯覺，並笑說「真的有點不太真實。」整張專輯對他而言就像是一場「喬橋的奇妙冒險」，紀錄著胡凱兒在成長過程中的掙扎與變化。

貝斯手廷曜則笑說，這張專輯對他來說就像一封寫給過去自己的「訣別信」；吉他手嘉恩形容，它更像是自己的「奔三日記」，是時間與選擇的集合體；而吉他手方文補充，這張專輯就像是對現階段課題的總整理，「每首歌都代表不同的狀態與情緒。」

胡凱兒舉辦新專輯搶聽會。（Who Cares胡凱兒樂團提供）胡凱兒舉辦新專輯搶聽會。（Who Cares胡凱兒樂團提供）

搶聽會上不只播放新歌，更像一場青春回顧。方文分享：「第一次舉辦這種類型的活動真的很興奮。平常要講創作理念，通常都是透過文字或podcast，很難講得那麼完整。這次能在自己的活動中自在地聊天、看到大家的反應，真的很特別。」他也透露，團隊在現場特別設計了幾間迷你展間，重現團員歷年房間的樣貌，「希望大家能更清楚看到上一張專輯《天色》是怎麼銜接到《越過這座橋》的，因為這張專輯真的是最符合我們現狀的作品。」

談到主打歌《越過這座橋》，嘉恩笑說：「對我來說，就像從新北越過橋到台北的那一刻。每次過橋都會看著風景，那是一種儀式感。」浩澤也說：「這次我們想談的，是每個人都必須越過的課題：畢業、就業、失業。怎麼學會抉擇與告別，就是這張專輯的主題。」

胡凱兒舉辦新專輯搶聽會。（Who Cares胡凱兒樂團提供）胡凱兒舉辦新專輯搶聽會。（Who Cares胡凱兒樂團提供）

創作過程中也發生了不少有趣的小故事。《另一道難題》這首歌談的是「理性與感性之間的拉扯」，團員也以一段趣事來形容這種衝突：「有次演出結束後，嘉恩忘了帶鑰匙，我們就去吃了一碗五六百元的大刀牛肉麵。那時候我們邊吃邊笑說，難怪每個月都存不到錢！」《浮游》則邀請歌手鄒序共同創作，以「存在就是存在的理由」為概念，帶出一種輕盈又自在的氛圍。鄒序笑著回憶：「那段時間家裡冷氣壞掉，只好開窗，結果河邊的氣味就這樣飄進房間，也讓靈感一併跑了進來！」本次搶聽會活動飲品由樂啤！WOW BEER與奧利多水mini-Oligo共同贊助。

