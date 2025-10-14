吳敦6年半牢獄看《羅生門》啟蒙 陳啟禮兒子吐嘈：第一本是看漫畫

陳楚河（右）和吳敦感情很好。（記者蕭方綺攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕影劇界大佬吳敦出新書《江南案與我的一生》，今發表會上政商名流雲集，包括民進黨黨團總召柯建銘、張安樂、江南案關鍵人物陳虎門將軍、導演朱延平，以及陳啟禮兒子陳楚河都到場致意。吳敦提到自己因江南案和陳啟禮一同入獄，被他要求要多讀書，第一本書就是《羅生門》，但陳楚河吐嘈：「他第一本書其實是看漫畫！」指出他看的應該是《銀牙傳說WEED》。

陳虎門將軍（左）很懂吳敦過往江南案事件。（記者蕭方綺攝）

吳敦近年曾進出加護病房，心臟也裝支架，如今每週也需要洗腎，因此開始思考有什麼事是現今尚未做到的？後來他希望可以把江南案影視化，因此出書是第一步驟。陳楚河提到一開始得知他要出書不以為然，因為他認為已經很多人寫江南案相關書籍，但看了書稿後卻意外覺得精彩。

陳楚河回憶當年吳敦並非現在「董事長身材」，他指出吳敦當年只有50幾公斤，「瘦到可以在2根欄杆之間進出」，但因為陳楚河爸爸陳啟禮愛吃，就算2000多天牢獄，會在獄中煮火鍋、吃紅燒肉，笑虧吳敦因此變成現在身材。

他也提到吳敦也像其他長輩一樣，常常催婚，畢竟吳敦女兒都有2個小孩，問他怎回應長輩催婚？陳楚河祭出妙招回：「就是換（女友）啊，隔一陣子帶不同人。」一旁經紀人聽聞後有些吃驚，要他好好回答，他解釋吳敦每隔幾年都會問一下他要不要結婚？每回問剛好都是不同女友，至於現在，他坦言「有在觀察的對象」，47歲的他會閃婚嗎？他回：「我不是突然派，要有計劃性。」還把話題帶回江南案，打趣稱：「就跟江南案一樣要計劃，不能憑衝動。」

民進黨黨團總召柯建銘（左）和吳敦私交甚篤。（記者蕭方綺攝）

《江南案與我的一生》全書從他早期混跡江湖的年輕歲月到改寫台灣歷史的江南案，再從入獄服刑的經歷到成為影視大亨，稱霸影視圈的過程，書中詳實地以第一人稱視角詳實記錄，不僅僅是一本人生回憶錄，更像是一部精彩絕倫、高潮迭起的電影。

他在書中提到：「回顧這輩子，我最安慰的是原本被父親用『白字連篇，辭不達意』臭罵的混小子，最後竟然也能進入文化大學、義守大學和新加坡南洋理工大學，對著幾百位教授和學生，分享我在社會大學和電影圈打造出來的歷練與見聞，那是其他教授絕對無法在課堂上傳授給大家的人生血淚。」

