娛樂 最新消息

吳敦6年半牢獄看《羅生門》啟蒙 陳啟禮兒子吐嘈：第一本是看漫畫

陳楚河（右）和吳敦感情很好。（記者蕭方綺攝）陳楚河（右）和吳敦感情很好。（記者蕭方綺攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕影劇界大佬吳敦出新書《江南案與我的一生》，今發表會上政商名流雲集，包括民進黨黨團總召柯建銘、張安樂、江南案關鍵人物陳虎門將軍、導演朱延平，以及陳啟禮兒子陳楚河都到場致意。吳敦提到自己因江南案和陳啟禮一同入獄，被他要求要多讀書，第一本書就是《羅生門》，但陳楚河吐嘈：「他第一本書其實是看漫畫！」指出他看的應該是《銀牙傳說WEED》。

陳虎門將軍（左）很懂吳敦過往江南案事件。（記者蕭方綺攝）陳虎門將軍（左）很懂吳敦過往江南案事件。（記者蕭方綺攝）

吳敦近年曾進出加護病房，心臟也裝支架，如今每週也需要洗腎，因此開始思考有什麼事是現今尚未做到的？後來他希望可以把江南案影視化，因此出書是第一步驟。陳楚河提到一開始得知他要出書不以為然，因為他認為已經很多人寫江南案相關書籍，但看了書稿後卻意外覺得精彩。

陳楚河回憶當年吳敦並非現在「董事長身材」，他指出吳敦當年只有50幾公斤，「瘦到可以在2根欄杆之間進出」，但因為陳楚河爸爸陳啟禮愛吃，就算2000多天牢獄，會在獄中煮火鍋、吃紅燒肉，笑虧吳敦因此變成現在身材。

他也提到吳敦也像其他長輩一樣，常常催婚，畢竟吳敦女兒都有2個小孩，問他怎回應長輩催婚？陳楚河祭出妙招回：「就是換（女友）啊，隔一陣子帶不同人。」一旁經紀人聽聞後有些吃驚，要他好好回答，他解釋吳敦每隔幾年都會問一下他要不要結婚每回問剛好都是不同女友，至於現在，他坦言「有在觀察的對象」，47歲的他會閃婚嗎？他回：「我不是突然派，要有計劃性。」還把話題帶回江南案，打趣稱：「就跟江南案一樣要計劃，不能憑衝動。」

民進黨黨團總召柯建銘（左）和吳敦私交甚篤。（記者蕭方綺攝）民進黨黨團總召柯建銘（左）和吳敦私交甚篤。（記者蕭方綺攝）

《江南案與我的一生》全書從他早期混跡江湖的年輕歲月到改寫台灣歷史的江南案，再從入獄服刑的經歷到成為影視大亨，稱霸影視圈的過程，書中詳實地以第一人稱視角詳實記錄，不僅僅是一本人生回憶錄，更像是一部精彩絕倫、高潮迭起的電影。

他在書中提到：「回顧這輩子，我最安慰的是原本被父親用『白字連篇，辭不達意』臭罵的混小子，最後竟然也能進入文化大學、義守大學和新加坡南洋理工大學，對著幾百位教授和學生，分享我在社會大學和電影圈打造出來的歷練與見聞，那是其他教授絕對無法在課堂上傳授給大家的人生血淚。」

