娛樂 最新消息

81歲孫情辦3場個唱高歌百首：要申請金氏世界紀錄

81歲的孫情當眾高亢拉了超過20秒長音。（記者黃旭磊攝）81歲的孫情當眾高亢拉了超過20秒長音。（記者黃旭磊攝）

〔記者黃旭磊／台中報導〕「痛苦歌王」孫情歡慶演藝入行60周年，11月8、9日將在中興大學舉辦3場個人演唱會，孫情於「2025文平嫂重陽敬老感恩演唱會」宣傳會中，大開渾厚嗓音，稱「兩天要連唱1百首歌，多狠啊」，他並與台中多媒體創辦人莊文平同場宣布，81歲老人連續舉辦個唱要申請金氏世界紀錄。

「耶呦...」，文平嫂重陽敬老感恩演唱會宣傳會，下午在台中市政大樓文心樓8樓舉行，孫情當眾高亢拉了超過20秒長音，讓台中市副市長鄭照新、台中市社會局副局長廖宗侯、台中南天宮主委吳光雄等賓客，讚嘆孫情老當益壯好體力，台中多媒體也捐贈6百張門票，供銀髮長輩免費聽唱。

「2025文平嫂重陽敬老感恩演唱會」，捐贈6百張門票給供銀髮長輩。（記者黃旭磊攝）「2025文平嫂重陽敬老感恩演唱會」，捐贈6百張門票給供銀髮長輩。（記者黃旭磊攝）

孫情表示，自己活著算稀有動物，很多演藝前輩都走了，能唱歌就是福份榮幸，希望各位用疼愛他的心，來聽聽孫情唱歌，不過，2天要唱1百首歌，「多狠啊」，這個唱法真的會嚇死人，要申請金氏紀錄。

鄭照新說，重陽時節讓銀髮族欣賞高品質演唱會，呼籲各界支持孫情，莊文平表示，去年舉辦白冰冰演唱會，捐了2百張門票，「今年捐6百張門票，一下子就秒殺索取一空」，可見孫情寶刀未老魅力。

孫情個唱將從11月8日下午2點起，於台中中興大學惠蓀堂一連辦3場，演唱會將挑戰中文、韓文、日文、英文與台語等5種語言，而演唱前，孫情親赴苗栗通宵白沙屯拱天宮，參拜請示媽祖，屆時媽祖鑾轎將移駕會場讓歌迷「躦轎底」，為眾人祈福。

