蔡詩芸沖繩狂找「曬黑Hello Kitty」 王陽明反應曝光

蔡詩芸穿棒球外套展現帥氣感。（Roots提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕蔡詩芸平常穿起比基尼或禮服都很性感，今（14日）則開心穿起休閒棒球外套，笑說終於可以不用「縮肚子」，很自在。前陣子她和老公王陽明帶著女兒去沖繩旅行，笑說自己瘋狂尋找「烤焦的Hello Kitty」（曬黑Hello Kitty），而且越是找不到就越想找到，充滿挑戰性。

加拿大休閒品牌今天正式進駐台北微風信義，蔡詩芸出席開幕活動，談到：「今天穿的寬鬆，就是很我平常穿的衣服。很隨性很舒服，今天最喜歡的就是棒球外套，永遠不會退流行的商品。」蔡詩芸說之前有去過加拿大參加婚禮，「很像澳洲，但氣候不太一樣，冬天比較冷，但還滿舒服的。」

談到沖繩旅行，蔡詩芸說：「就在那邊吃吃喝喝，我一直在找烤焦的Hello Kitty，我真的是瘋狂的，其實我本來不知道這一回事，我就去了一家店，是一個朋友想要買給他女朋友，他一直在那邊找，我就是說好可愛喔！」笑說自己掃了「一些」回來，至少10隻以上。她還提到：「之前我找長腿的Kitty，賣光了，搶光了，我就更想搶，可能我的膚色，喜歡戶外，偶爾也讓我當一下少女吧！」

蔡詩芸對體重完全不保密，笑說回家要被媽媽罵了。（Roots提供）

被問到老公王陽明陪她去買「曬黑Hello Kitty」的過程中都很有耐心嗎？蔡詩芸笑說：「他完全沒有耐心，他就在那邊想說Oh No！Again？」蔡詩芸另談到，參加《星廚之戰》節目滿好吃的，胖了幾公斤？但她有在健身，讓自己看起來FIT一點，媒體追問現在幾公斤？她直率回應：「55公斤。」事後笑說：「我是不是第一個女明星直接就說自己的體重，等下回家應該會被我媽罵。」但她身高172公分，看起來比例相當好，她笑說：「我的肌肉有重量。」

