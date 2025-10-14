自由電子報
娛樂 最新消息

劉品言挺8月肚合體連晨翔 虧尪「肇事者」曝被這件事惹火

劉品言、連晨翔今（14日）帶著「定情作」《舊金山美容院》出席首映記者會。（記者潘少棠攝）劉品言、連晨翔今（14日）帶著「定情作」《舊金山美容院》出席首映記者會。（記者潘少棠攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕劉品言、連晨翔夫妻檔今（14日）帶著「定情作」《舊金山美容院》出席首映記者會，一場開連晨翔先喊：「我覺得無事一身輕！今天就交給言言。」一旁的劉品言則笑回：「這算是我出道以來，第一次有這樣的狀態，懷孕又要這樣跟大家聊天，『肇事者』又坐在旁邊！」讓全場笑翻。

劉品言、連晨翔今（14日）帶著「定情作」《舊金山美容院》出席首映記者會。（記者潘少棠攝）劉品言、連晨翔今（14日）帶著「定情作」《舊金山美容院》出席首映記者會。（記者潘少棠攝）

被問何時生寶寶？劉品言賣關子說：「今年會帶著孩子跟大家見面，差不多11月底之類的，屆時會跟大家報告。」她透露目前胖了16公斤，寶寶約2500克，笑說：「醫生說狀況很好，我還在重訓，一週兩次做到生！」談起老公連晨，他甜笑說：「他很努力接住我的情緒，尤其我懷孕的情緒都跟吃有關，像今天早上他還特地早起帶我去買早餐，這樣就很夠了。」在《舊金山美容院》飾演連晨翔爸爸的資深演員檢場，好奇問：「什麼時候辦喜事？我送全套超精緻嬰兒用品，要保證辦。」劉品言則笑回：「還沒還沒，生完再說啦！」

去年拍攝《舊金山美容院》兩人誰也沒想到殺青後會交往、發展成夫妻，劉品言今看到與連晨翔親密戲的片段，忍不住笑罵：「現在看會滿生氣，那時他是一副學弟樣，什麼都不懂，我還在教他怎麼拍親密戲，現在回頭看覺得好氣！」蔣偉文在一旁補刀：「我們看到才氣吧！在家得知喜訊都嚇一跳，跟陳漢典、Lulu一樣。」飾演連晨翔媽媽的陳孝萱立刻出面保證：「他們拍戲時真的沒有（曖昧），我作證，那時晨翔壓力超大，尤其要跟言言演對手戲，還跟我說『有一種這部戲拍完要退出演藝圈的感覺』，他覺得這些對手都太強了。」

劉品言、連晨翔今（14日）帶著「定情作」《舊金山美容院》出席首映記者會。（記者潘少棠攝）劉品言、連晨翔今（14日）帶著「定情作」《舊金山美容院》出席首映記者會。（記者潘少棠攝）

陳孝萱笑說，連晨翔拍戲為角色增重，結果「太容易瘦」，導演常抓包又變瘦：「他說前一晚忘了喝泡麵湯，所以就瘦了，是不是讓人很生氣。」章廣辰也替連晨翔緩頰：「他那時血糖高到腦霧，反應會比較慢。」劉品言聽完立刻笑回：「我現在覺得章廣辰講得有道理，我近期血糖上來也變笨，他那時應該真的是血糖太高，反應比我預期慢許多。」

方志友也爆料：「晨翔壓力超大，又怕有偶像包袱，還自我要求很高。」陳孝萱補充：「但他真的很真誠、很難得。」連晨翔則害羞說：「有一天我傳訊息給孝萱姐說『媽，我不會再那麼白目了，我會把詞都記好』，從那天開始我們就變一家人。」劉品言分享，自己算是比較晚進劇組，「孝萱姐跟連晨翔有比較多對戲，她會告訴我可能會遇到的狀況，可能要等晨翔一下，所以剛剛導演說，我們充滿很多火花，我可能火會比較多，花比較少，我的火會先來

金鐘60節目類頒獎典禮倒數三天，以《誰來演戲》入圍第生活風格節目主持人獎的劉品言也預告：「我會帶著肚子走紅毯，但不會露肚子啦！衣服交給專業的。」

