坤達曝「雙后飯局」內幕 揭柯佳嬿、楊謹華私下關係：根本不用破冰

坤達今現身「愛盲基金會」活動，表示柯佳嬿與楊謹華私交好、無嫌隙，約吃飯很正常。（記者陳奕全攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕第60屆金鐘獎戲劇節目女主角獎焦點落在《童話故事下集》柯佳嬿與《影后》楊謹華兩人身上，兩人三度爭后，被外界形容是「宿命對決」。日前她們罕見同框聚餐，彼此在社群上互誇掀起熱議。今（14日）坤達出席「愛盲基金會」活動時受訪，首度談到「雙后飯局」笑說：「她們本來就是好朋友，平常也都有聯絡，這次特別約出去吃飯很正常啦！」

柯佳嬿跟楊謹華在金鐘前合體飯局掀討論。（翻攝自IG）

楊謹華日前在IG限動分享柯佳嬿坐在餐桌前的照片，笑稱即使對方「吃飯吃到一半想睡覺」，依舊仙氣飄飄，是「柯仙」。柯佳嬿也在限動回應，坦言「八點多就有睏感」，自嘲兩人是「越吃越想睡的女子們」，還回誇楊謹華「當天以很美的姿態登場」。照片曝光後掀起網友熱烈討論。

坤達笑說就是朋友之間的聚餐，剛好在入圍前夕，大家就覺得有趣，其實兩人一直都有保持聯絡，「她們私下真的還蠻好的，這一次好像是特別約出去吃飯。」外界猜測兩人藉機「破冰」，他澄清：「根本不用破冰，本來就沒事，大家都很替彼此開心。」

