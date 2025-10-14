自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

f（x）前成員雪莉過世6週年 親哥發文傾訴思念

韓國女團f（x）25歲前成員「Sulli」雪莉（本名：崔真理）過世至今已經6年。（翻攝自IG）韓國女團f（x）25歲前成員「Sulli」雪莉（本名：崔真理）過世至今已經6年。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國女團f（x）25歲前成員「Sulli」雪莉（本名：崔真理）過世至今已經6年，今（14）日她的哥哥發文，短短幾句話勾起人們無數思念，更惹人鼻酸。

雪莉的哥哥在社群平台發文，表示：「我認為愛一個人，就是願意承受不幸。紀念我摯愛的妹妹（雪莉）忌日」。雖然僅寥寥數字，卻流露出最真實的思念之情。雪莉的哥哥擔心網友會尋釁，特別提及美國右翼活動家查理科克（Charlie Kirk）生日，指出：｢紀念那位深愛美國的青年查理科克生日」，更強調：別來挑釁我。

雪莉的哥哥今天發文悼念，內容惹人鼻酸。（翻攝自IG）雪莉的哥哥今天發文悼念，內容惹人鼻酸。（翻攝自IG）

雪莉的哥哥之所以會擔心網友滋事，原因是雪莉自2015年退出f（x）後，突然褪下清純形象，大膽接拍床戲電影，她在社群媒體上發的照片也被網友質疑是否未穿內衣，看起來激凸，甚至引來撻伐。

雪莉自2005年即以童星身分出道，2009年以f（x）成員身分走紅，代表作包括〈LA chA TA〉、〈Chu~♡〉與〈Rum Pum Pum Pum〉等，後期轉型為演員，參演《海賊：汪洋爭霸》、《時尚王》、《REAL》等電影。2019年10月14日經紀人發現雪莉陳屍於京畿道住家中，年僅25歲，令人無限惋惜。

雪莉早逝，令人感到惋惜。（翻攝自X）雪莉早逝，令人感到惋惜。（翻攝自X）

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中