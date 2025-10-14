f（x）前成員雪莉過世6週年 親哥發文傾訴思念

韓國女團f（x）25歲前成員「Sulli」雪莉（本名：崔真理）過世至今已經6年。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國女團f（x）25歲前成員「Sulli」雪莉（本名：崔真理）過世至今已經6年，今（14）日她的哥哥發文，短短幾句話勾起人們無數思念，更惹人鼻酸。

雪莉的哥哥在社群平台發文，表示：「我認為愛一個人，就是願意承受不幸。紀念我摯愛的妹妹（雪莉）忌日」。雖然僅寥寥數字，卻流露出最真實的思念之情。雪莉的哥哥擔心網友會尋釁，特別提及美國右翼活動家查理科克（Charlie Kirk）生日，指出：｢紀念那位深愛美國的青年查理科克生日」，更強調：別來挑釁我。

雪莉的哥哥今天發文悼念，內容惹人鼻酸。（翻攝自IG）

雪莉的哥哥之所以會擔心網友滋事，原因是雪莉自2015年退出f（x）後，突然褪下清純形象，大膽接拍床戲電影，她在社群媒體上發的照片也被網友質疑是否未穿內衣，看起來激凸，甚至引來撻伐。

雪莉自2005年即以童星身分出道，2009年以f（x）成員身分走紅，代表作包括〈LA chA TA〉、〈Chu~♡〉與〈Rum Pum Pum Pum〉等，後期轉型為演員，參演《海賊：汪洋爭霸》、《時尚王》、《REAL》等電影。2019年10月14日經紀人發現雪莉陳屍於京畿道住家中，年僅25歲，令人無限惋惜。

雪莉早逝，令人感到惋惜。（翻攝自X）

