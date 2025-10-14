自由電子報
娛樂 最新消息

長榮空姐猝死與大S異曲同工？ 醫師直指關鍵點

女星「大S」徐熙媛今年初因流感併發肺炎，驟離人世。（翻攝自IG）女星「大S」徐熙媛今年初因流感併發肺炎，驟離人世。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕長榮航空一名34歲孫姓空服員日前身體不適仍抱恙值勤，返台後雖就醫仍不幸於本月10日辭世，引發外界對航空業工作熱烈討論。外界指座艙長漠視空服員需求，並吝於給予協助，對此，長榮目前表示正在調查中，但醫師姜冠宇卻直言：這件事和大S流感重症事件異曲同工。

長榮航空34歲孫姓空姐猝逝，引發社會輿論熱烈討論。（翻攝自IG）長榮航空34歲孫姓空姐猝逝，引發社會輿論熱烈討論。（翻攝自IG）

姜冠宇指出「機上或船上，該啟用MedLink（航空遠距醫療支援），就該啟動，不要不敢用。我覺得我還是要說清楚一點，因為這事件，和今年年初大S的流感重症事件異曲同工：就是就醫積極、處理若再快一些，結果可能很不一樣」。他認為MedLink型服務流程就是啟動後與地面醫療銜接，而非急call地面醫療為降落做準備。姜冠宇進一步說明：地面醫療也可以醫師遠端指示做機上、船上現場處置指引，用最有限的的資源爭取時間，哪怕這是任何國家機場駐點急診、醫療站的接應，所以這是即時性醫療的問題。

醫師姜冠宇針對航空、航海業提出建議。（翻攝自臉書）醫師姜冠宇針對航空、航海業提出建議。（翻攝自臉書）

姜冠宇更提醒，過往經驗，很多人員遇到的問題就是「不敢用」，但這件事涵蓋國際轉診通路，未來宜強化宣導，尤其現在流感季來臨，長途班機上若有重症變化者，登機前輕忽早期不適徵兆，在超過8到10小時航班中就有可能進展到病危。

姜冠宇最後呼籲，這些資訊可以寫在機上起飛前的宣導中，且國內航空與海上業者都適合，「危險徵象的自我辨識，跟機上安全守則是一樣重要的

