坤達護妻發功！甜喊「勝算百分百」曝柯佳嬿入圍沒信心

坤達今出席「愛盲基金會」活動，談到老婆柯佳嬿以《童話故事下集》入圍金鐘戲后，甜喊「勝算百分百」。（記者陳奕全攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕第60屆金鐘獎將於18日登場，今年戲劇節目女主角獎戰況堪稱歷年最激烈，《童話故事下集》柯佳嬿、《影后》楊謹華、《太太太厲害》曾沛慈、《化外之醫》張鈞甯、《影后》謝盈萱與林廷憶，六人爭后氣勢逼人。其中，柯佳嬿與楊謹華三度正面交鋒，被外界視為「宿命對決」，屆時將成典禮焦點。

今（14日）坤達出席「愛盲基金會」活動，被問到太太柯佳嬿叩關戲后的心情？他露出驕傲笑容：「公布當天聽到她入圍，就立刻傳訊息恭喜她，真的替她開心啦！」原本他打算陪太太一同出席典禮，但最後因檔期無法成行，「就只好在家看她美美地上台。」

坤達現身「愛盲基金會」活動，讚柯佳嬿紅毯造型會「美美上台」，自己會守在電視前應援。（記者陳奕全攝）

他透露柯佳嬿最近忙著試禮服，「她自己蠻開心的，有跟我分享走紅毯那套她很喜歡，相信大家看到也會喜歡。」被問到心中勝算？他毫不猶豫笑回：「在我心中當然是百分之百啊！」

談到柯佳嬿入圍的心情，坤達笑說柯佳嬿其實原本覺得希望不大，「因為《童話故事下集》比較偏輕喜劇，加上今年入圍者都超強，所以她聽到自己有入圍真的很開心，也很期待能參加金鐘60。」至於若順利登后，坤達甜笑回：「她想去哪裡慶功就去哪裡吧！」

