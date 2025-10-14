自由電子報
娛樂 最新消息

樂天女孩頻傳負面風波！籃籃曝與嘎琳對話 「現場出騷動」她被指內鬼

巫苡萱（左起）、張文綺、徐凱希、籃籃出席《天才衝衝衝》金鐘分享會，四位「才女」笑料不斷。（記者林欣穎攝）巫苡萱（左起）、張文綺、徐凱希、籃籃出席《天才衝衝衝》金鐘分享會，四位「才女」笑料不斷。（記者林欣穎攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕張文綺、巫苡萱、徐凱希、籃籃今（14）日出席《天才衝衝衝》金鐘分享會，四姝齊聚一堂歡笑聲不斷，其中籃籃、巫苡萱同屬樂天，近期女孩內部紛擾不斷，先是因嘎琳退隊傳出「內鬼」風波，今又爆出女孩們到美國應援出現簽證問題，對此，樂天的「推進隊長」籃籃也做出回應。

籃籃透露自己都會關心成員們的狀態，不過詳細回應還是要由樂天管理階層來回，至於在今年合約結束宣布退隊的嘎琳，籃籃透露在嘎琳的最後一場應援當天，有在休息室跟她聊很久，「當然希望她可以留下來，也盼外界讓她好好休息，或許未來還會有機會看到她回歸。」

至於「內鬼」風波，籃籃的低調表示自己沒有深入了解此事、並不清楚。有趣的是在四位「才女」分享完入圍金鐘的心情後，準備離開時巫苡萱原本貼心將張文綺的椅子拉開，弄出動線要讓她離場，沒想到張文綺正想再坐下和媒體講話，意外重摔在地，現場一陣混亂，巫苡萱也被眾人笑指是「內鬼」，張文綺則笑說自己很會做效果，「我一『坐』他們就笑了！」

